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Путин: Россия — это не просто страна, это отдельная цивилизация

16:04 18.05.2020 Фото: Кремлин.ру
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Президент России Владимир Путин уверен, что для сохранения российской цивилизации страна должна делать упор на высокие технологии.

Путин: Россия это не просто страна, это отдельная цивилизация
Путин: будущее российской цивилизации зависит от успеха в развитии высоких технологий

Президент России Владимир Путин уверен, что для сохранения российской цивилизации страна должна делать упор на высокие технологии, пишет ТАСС.

«Россия — это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация: это многонациональная страна с большим количеством традиций, культур, вероисповеданий, — отметил глава государства в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1″, которое вышло в эфир в воскресенье. — Если мы хотим сохранить цивилизацию, мы, конечно, должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее развитие».

В интервью, которое президент дал еще в сентябре 2019 года, он подчеркнул, что новые технологии уже меняют мир. «Искусственный интеллект, беспилотная техника, генетика, медицина, образование — все это будет той базой, на которой будет развиваться страна», — сказал Путин.

По его словам, необходимо обращать внимание на достижения других стран в сфере высоких технологий, но важно не забывать и о собственной базе и использовать ее конкурентные преимущества. «У нас бы никогда не было своих высокотехнологичных видов вооружения, которых пока нет ни у одной страны мира, если бы не было ни фундаментальной науки, ни научных школ, ни инженерных кадров», — подчеркнул президент. «Нам нужно теперь не только трансформировать эти достижения в гражданские сферы, но нам нужно опираться в самом широком смысле слова на те достижения, которые были достигнуты еще прошлыми поколениями», — добавил он.

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От редакции

А что такое цивилизация?

Аноним, 18 мая 2020 08:45
Полное впечатление, что гражданин не понимает, что он "несёт"...
Аноним, 18 мая 2020 09:03
Вот он то как раз и понимает.Они там толпой со смеху уже устали падать. А давай напишем указ- а давай и посмотрим че делать будут. Схамачили хомячки ахахахаха
аноним, 18 мая 2020 08:51
Высокие технологии, цивилизация. Насмешил, как всегда. У нас половина страны печки ещё топит, как при Петре 1..... Дистанционное обучение провалилось, потому что, оказывается компьютеры не в каждом доме есть... Все наши айтишники толковые заграницу валят... Ну и много ещё чего перечислять можно.
Аноним, 18 мая 2020 09:16
Есть западная цивилизация, есть китайская цивилизация. А есть российская - это когда плетутся в хвосте и все время доказывают, что мы тоже может как они.

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