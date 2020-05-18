Певицу Алсу вновь обвиняют в жульничестве: Накрутила просмотры на Youtube и затерла следы

За два дня видео с концертом набрало пятьсот тысяч просмотров, и это очень неплохой результат. При этом можно было заметить всего 600 лайков и 500 дизлайков. Вот тут уже начались сомнения.

9 мая в честь Дня победы Алсу вместе со своей дочерью дали небольшой концерт

В прошлом году дочь Алсу Микелла Абрамова попала в неприятную ситуацию. Она стала победительницей шоу «Голос. Дети». Это, конечно, хорошо, если бы не одно «но». Победительницей она стала благодаря накрутке голосов, а выяснилось это после того, как история с ее победой вызвала общественный резонанс.

Сейчас же на Алсу опять посыпались обвинения в накрутке, но только уже не голосов просмотров на Ютубе. Интересно, прошлогодний урок ничему не научил артистку, или все это банальное совпадение?

История продолжается

9 мая в честь Дня победы Алсу вместе со своей дочерью дали небольшой концерт. Все это происходило в рамках эфира шоу «Алена, блин!» на Ютубе. Многие зрители отметили, что интернет-концерт получился весьма интересным. Алсу с дочерью спели хорошо, и придраться вообще не к чему. Но то, что произошло спустя несколько дней, насторожило внимательных интернет-пользователей.

За два дня видео с концертом набрало пятьсот тысяч просмотров, и это очень неплохой результат. При этом можно было заметить всего 600 лайков и 500 дизлайков. Вот тут уже начались сомнения. Интернет-пользователи отметили странность в том, что при таком количестве просмотров очень маленькая активность пользователей. Что касается комментариев, то их оказалось тоже мало, всего триста штук. И в них интернет-пользователи подметили, что Алсу опять накрутила просмотры, только вот про лайки и дизлайки забыла.

Когда новость об очередной накрутке голосов начала активно распространяться по интернету, Ютуб откорректировал просмотры. В итоге за два дня их стало меньше на триста тысяч. Интересным остается тот факт, что спустя еще несколько дней видео вообще пропало с видеохостинга. Есть предположения, что видео было убрано по инициативе самой Алсу или ее мужа Яна Абрамова.

Как бы там ни было, но всеми своими подобными выходками богатые родители просто портят своей дочери репутацию. По мнению экспертов, на самом деле Микелла очень талантливая девочка, и она сможет добиться невероятных успехов на своем творческом пути, только вот поведение ее родителей может сейчас всерьез подорвать ее репутацию как будущего артиста.

Источник: Пронедра