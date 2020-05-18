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2–2,5 млн собак ежегодно погибают на собачьих фермах в Южной Корее

11:22 18.05.2020 Фото: pxhere.com
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Национальный спрос на собачатину удовлетворяют более 17 тысяч промышленных собачьих ферм в Южной Корее. Но теперь, собаки спасены!

2–2,5 млн собак ежегодно погибают на собачьих фермах в Южной Корее

Благотворительная миссия по спасению животных освободила около 70 собак с мясной фермы в Хонсоне

Собаки, которым суждено было быть съеденными в Южной Корее, теперь спасены. Активисты освободили четвероногих и ищут для питомцев настоящих хозяев. Пандемия сослужила животным добрую службу.

Благотворительная миссия по спасению животных освободила около 70 собак с мясной фермы в Хонсоне. При этом специалисты организации Human Society International убедили фермера оставить жестокую индустрию раз и навсегда. Они прибыли как раз вовремя: Ким собирался отправить животных на убой.

Наксеон Ким занимался разведением собак на протяжении 40 лет, но сейчас он признаёт, что в последние годы делать это всё сложнее, так как всё больше людей в Южной Корее осуждают убийства четвероногих. Фермер рассказал, что уже несколько лет ищет возможность выйти из этой индустрии и найти другой источник дохода.

2–2,5 млн собак ежегодно погибают на собачьих фермах в Южной КорееЭто может показаться странным, но я начал заниматься разведением собак, потому что я люблю этих животных. Я никогда не был большим поклонником собачьего мяса. У меня было несколько собак, поэтому я начал разводить их, и, когда мне было 20 или 30, я начал продавать их, потому что думал, что это будут хорошие деньги, но на самом деле это не сработало

Наксеон Ким

Фермер

На своей ферме Ким разводил пуделей, биглей, хаски, золотистых ретриверов, померанских поморников, чихуахуа и бостонских терьеров. Это уже шестнадцатая по счёту ферма, которая была закрыта с начала программы перехода фермеров на господдержку в 2015 году.

Национальный спрос на собачатину удовлетворяют более 17 тысяч промышленных собачьих ферм в Южной Корее. По данным статистики, в начале XXI века в среднем по стране забивали около 2–2,5 миллиона собак ежегодно.

Источник: life.ru

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