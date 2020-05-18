2–2,5 млн собак ежегодно погибают на собачьих фермах в Южной Корее

Собаки, которым суждено было быть съеденными в Южной Корее, теперь спасены. Активисты освободили четвероногих и ищут для питомцев настоящих хозяев. Пандемия сослужила животным добрую службу.
Благотворительная миссия по спасению животных освободила около 70 собак с мясной фермы в Хонсоне. При этом специалисты организации Human Society International убедили фермера оставить жестокую индустрию раз и навсегда. Они прибыли как раз вовремя: Ким собирался отправить животных на убой.
Наксеон Ким занимался разведением собак на протяжении 40 лет, но сейчас он признаёт, что в последние годы делать это всё сложнее, так как всё больше людей в Южной Корее осуждают убийства четвероногих. Фермер рассказал, что уже несколько лет ищет возможность выйти из этой индустрии и найти другой источник дохода.
Наксеон Ким
Фермер
На своей ферме Ким разводил пуделей, биглей, хаски, золотистых ретриверов, померанских поморников, чихуахуа и бостонских терьеров. Это уже шестнадцатая по счёту ферма, которая была закрыта с начала программы перехода фермеров на господдержку в 2015 году.
Национальный спрос на собачатину удовлетворяют более 17 тысяч промышленных собачьих ферм в Южной Корее. По данным статистики, в начале XXI века в среднем по стране забивали около 2–2,5 миллиона собак ежегодно.
Источник: life.ru