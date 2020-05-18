Рынок ипотечного кредитования рухнет на 10% из-за коронавируса в России

На фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, доходы населения падают, а в мае-июне ситуация может еще больше усугубится. Поэтому объем выданных ипотечных кредитов сократится.

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Банкиры признали, что рынок ипотечного кредитования ждет новая стагнация. Падение по итогам года составит 10%, и даже снижение ставки по кредитам не сможет изменить ситуацию. Это подтвердили «Известиям» в Ассоциации банков России. Положение усугубит ожидаемое падение доходов граждан в мае-июне и избирательный подход банков к заемщикам. В апреле, по данным ДОМ.РФ, уже было выдано на 17% ипотечных кредитов меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Выдадут не всем

На фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, доходы населения падают, а в мае-июне ситуация может еще больше усугубиться. Поэтому объем выданных ипотечных кредитов сократится, по сравнению с прошлым годом, на 10%. Такой прогноз «Известиям» дал вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

По данным ДОМ.РФ, за апрель 2020 года уже было выдано около 90 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 208 млрд рублей. Это на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, в количественном выражении, и на 13% — в денежном.

До кризиса, вызванного пандемией коронавируса, также отмечалось снижение показателей по выдаваемым ипотечным кредитам. В начале прошлого года ставки по таким кредитам находились на относительно высоком уровне — 9,9–10,6%. К декабрю их средний размер снизился до 9%. Но это не повлияло на объем выданных ипотечных кредитов — по итогам 2019 года в денежном эквиваленте он составил 2,65 трлн рублей против 2,67 трлн в 2018-м, рассказал управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

По данным управляющего партнера компании «Метриум» Марии Литинецкой, по сравнению с апрелем прошлого года, произошло и снижение уровня одобрения ипотечных кредитов.

— Если за прошедшие полтора месяца в среднем доля одобренных кредитов различными банками составляла около 60–65%, то год назад она достигала 70–75%. Надо понимать, что в связи с кризисом работникам некоторых сфер, наиболее пострадавших от режима самоизоляции, ипотечные кредиты не выдают принципиально. Банки ужесточают свою политику, — рассказала она.

В ВТБ, впрочем, отметили, что процент одобрения ипотечных заявок по итогам нынешнего апреля остался на уровне прошлого года. В кредитной организации также не заметили значительного снижения спроса и выдачи.

— Это объясняется тем, что у ВТБ высокий уровень цифровизации ипотеки. Это позволяет клиентам оформлять заявки в онлайн-формате. По сравнению с мартом, мы отмечаем рост их доли по этому продукту на 9%. Также банк не менял свои ипотечные ставки, что позволило клиентам оформить кредит по более выгодным условиям, — рассказали в ВТБ.

По мнению директора федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, в этом году пик одобряемости ипотечных кредитов уже достигнут. В дальнейшем, несмотря на проводимую Центробанком политику снижения ключевой ставки, из-за сокращения доходов населения уровень будет ниже. Предпосылки к этому уже есть — часть банков ограничили кредитование тех, кто не может подтвердить свои доходы, сказал он.

Спасательный круг

Сегодня, согласно поручению президента, в России реализуется программа льготной ипотеки на приобретение жилья в новостройках под 6,5%, напомнил «Известиям» исполняющий обязанности главы Минстроя Никита Стасишин.

По данным ведомства, на 10 мая в России уже получено 46,8 тыс. заявок на такую ипотеку, выдано около 6,8 тыс. кредитов на сумму больше 17,3 млрд рублей. Всего по этой программе планируется выдать около 250 тыс. кредитов. По данным ДОМ.РФ на 15 мая, российские банки уже одобрили 31 тыс. заявок на оформление ипотеки под 6,5%.

В целом, по мнению опрошенных «Известиями» экспертов, ипотека станет более доступной. В частности, этому будет способствовать дальнейшее снижение средней ставки. По прогнозу ДОМ.РФ, до конца 2020 года она опустится ниже 8%.

— Средняя ставка до конца 2020 года может снизиться до 7,5–7,8%, а минимально необходимый первоначальный взнос, при котором кредит действительно одобряют, с 20% от стоимости квартиры до 15%. Это даст потенциальную возможность получить ипотеку в ближайшие 2–3 года еще 5–10 млн граждан, которые ранее не смогли бы позволить себе взять кредит, — сказал «Известиям» управляющий по стратегическому маркетингу Промсвязьбанка Андрей Бархота.

В среднем в год ипотеку получают около 1 млн новых заемщиков, добавил он.

Однако, по мнению Алексея Войлукова, в целом 2020 год будет хуже, чем 2019-й, даже несмотря на снижение процентной ставки по кредитам. Но существенное влияние на общие показатели рынка будут оказывать госпрограммы льготного кредитования. Только благодаря им рынок ипотеки не рухнет сильнее, сказал он.

Никита Стасишин в числе других мер, которые оказывают положительное действие, назвал программу для молодых семей, а также дальневосточную ипотеку, по которой кредиты выдаются под 2%.

В нынешних условиях даже льготная ставка под 6,5% пока не стала достаточным стимулом для восстановления спроса на новостройки, сказала коммерческий директор группы «Родина» Ксения Юрьева.

Некоторые застройщики принимают гораздо более радикальные меры, например, берут на себя выплату процентов по льготному кредиту до конца 2020 года. Еще одно направление, которое сегодня прорабатывает деловое сообщество, — страхование клиентов от потери работы за счет застройщика. Именно такой комплексный подход к проблеме покажет большую эффективность, чем меры господдержки, считает эксперт.

Источник: Известия