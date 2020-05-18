В коронавирус в штатном режиме работают медики, заявил губернатору министр здравоохранения региона Константин Хальзов

Мы готовы к развитию ситуации по разным сценариям, поэтому никаких принципиальных изменений в подходах к реализации мер по предотвращению распространения инфекции, оказания медицинской помощи не предпринимается, на это отметил Андрей Травников.

Губернатор отметил, что в настоящее время незанятые койко-места в специализированных COVID-клиниках используют для оказания помощи пациентам других профилей

В рамках заседания областного координационного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции о работе системы здравоохранения Новосибирской области, о ежедневном увеличении количества тестируемых граждан Губернатору доложил министр здравоохранения региона Константин Хальзов. Здравоохранение Новосибирской области функционирует в штатном режиме, все мощности и ресурсы для обеспечения медицинской помощи как для заболевших коронавирусной инфекцией, так и для обеспечения медицинской помощи по другим профилям имеются.

Губернатор подчеркнул: «Мы готовы к развитию ситуации по разным сценариям, поэтому никаких принципиальных изменений в подходах к реализации мер по предотвращению распространения инфекции, оказания медицинской помощи не предпринимается. Напомню о наших подходах: на сегодняшний день подлежат госпитализации все инфицированные новой коронавирусной инфекцией, в том числе лица, у которых симптомов заболевания нет. Продолжается адресная работа по выявлению рисков заболевания коронавирусной инфекцией среди граждан, у которых есть симптомы пневмонии и ОРВИ. Всех, заболевших внебольничной пневмонией, по показаниям медиков госпитализируют в специализированные пульмонологические отделения для дополнительной диагностики на предмет наличия или отсутствия коронавирусной инфекции. Всем, заболевшим острыми респираторными вирусными инфекциями предписывается нахождение дома на режиме самоизоляции, до получения соответствующего разрешения от медицинских работников», – пояснил Андрей Травников.

Также губернатор отметил, что в настоящее время незанятые койко-места в специализированных COVID-клиниках используют для оказания помощи пациентам других профилей, в том числе с внебольничной пневмонией и ОРВИ. Часть отделений, изолированная от инфекционных отделений, используется для постановки более точного диагноза – в частности, заболевшим пневмонией.

Источник: nso.ru