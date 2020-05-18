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Как заболели коронавирусом два новых пациента в Бердске на 18 мая, рассказала главврач ЦГБ Алла Дробинская

10:29 18.05.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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За сутки зафиксировано два случая болезни COVID-19. У одного из них инфекция протекала бессимптомно, выявил болезнь тест. Другой болел ОРВИ.

Как заболели коронавирусом два новых пациента в Бердске на 18 мая, рассказала главврач ЦГБ Алла Дробинская
Как заболели коронавирусом новые зараженные, рассказала Алла Дробинская
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Как заболели коронавирусом два новых пациента в Бердске на 18 мая, рассказала главврач ЦГБ Алла Дробинская

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Подробности о новых заболевших коронавирусом в Бердске сегодня, 18 мая, рассказала главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская. Напомним, за сутки на 18 мая выявлены двое пациентов с COVID-19 — мужчина 60 лет, женщина 58 лет.

— Первый случай был острая респираторная инфекция, второй заболевший — контактировал с ранее выявленным пациентом. У этого пациента болезнь протекала бессимптомно, анализ на коронавирус оказался положительным, — уточнила Алла Дробинская утром, 18 мая.

По данным оперативного штаба на 18 мая в городе под медицинским наблюдением находится 108 жителей города, из них 15 детей. По постановлению Роспотребнадзора 70 человек. Обратились сами 38 граждан. На сегодняшний день в городе Бердске 2 новых пациента с положительным COVID-19.

Состояние под наблюдением у всех пациентов удовлетворительное. Принято за сутки 5 граждан, снятых нет.
В Бердске 23 официально зарегистрированных случая заболевания коронавирусной инфекцией, 4 пациента выписаны.

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От редакции

Как проходит ваша самоизоляция?

Аноним, 18 мая 2020 10:33
Проверить на улице 100 человек случайно на выбор. Сколько будет таких бессимптомников? 40%. И что всех сразу в изолятор?

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