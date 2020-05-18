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10 изоляторов для больных COVID-19 откроются в Бердске. «Тяжелых» увезут в Новосибирск

10:47 18.05.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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В изоляторах будут наблюдаться пациенты с бессимптомным течением и положительным результатом на коронавирусную инфекцию. Они откроется уже на этой неделе.

10 изоляторов для больных COVID 19 откроются в Бердске. Тяжелых увезут в Новосибирск
Выявлено 75 новых случаев заражения COVID-19 за сутки на 10 мая в Новосибирской области
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
10 изоляторов для больных COVID 19 откроются в Бердске. Тяжелых увезут в Новосибирск

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Ежедневно число заболевших увеличивается в Бердске. Планируется ли открытие госпиталя? Рассказала главврач БЦГБ Алла Дробинская на оперативном штабе 18 мая.

— Госпиталь открывается по приказу Министерства здравоохранения Новосибирской области. Об открытии госпиталя на базе БЦГБ приказа Минздрава нет. Мы открываем изоляторы, для того, чтобы можно было изолировать пациентов, которые имеют бессимптомное течение, положительный результат. Изоляторы будут открыты на базе хирургического приемного покоя и на базе поликлинике на ул. Пушкина №172. «Тяжелые» пациенты будут отправляться в госпитали в Новосибирск,- сообщила Алла Дробинская.

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