Проверит есть ли маски на лицах жителей в аптеках, магазинах и на работе из-за COVID-19 мэр Бердска

Носить маски обязаны все сотрудники на работающих на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы. Такое постановление издал Евгений Шестернин, а контроль за его исполнением оставил за собой.

Масочный режим продлен

12 мая глава Бердска Евгений Шестернин внес в постановление администрации города Бердска от 27.03.2020 № 836 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории города Бердска от чрезвычайной ситуации» изменения.

В частности, изменена дата режима самоизоляции по 31.05.2020 года. Кроме того, носить маски обязаны все сотрудники на работающих на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы.

Дистанционное обучение в школах Бердска Евгений Шестернин продлил до окончания 2019-2020 учебного года.

— Гражданам, находящимся на территории города Бердска, пользоваться гигиеническими масками при проезде во всех видах транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси; на станциях и остановках всех видов транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения, — поручил жителям города мэр Бердска.

Носить маски необходимо и при посещении аптек и аптечных пунктов, помещений (площадей) специализированных объектов розничной торговли, других организаций и индивидуальных предпринимателей, связанных с обслуживанием (оказанием услуг) населения, деятельность которых не приостановлена. В территориальных органах федеральных органов государственной власти, иных государственных органах Российской Федерации, органах государственной власти Новосибирской области, иных государственных органах Новосибирской области, органов местного самоуправления города Бердска. Не забывайте про маски, если собираетесь на автовокзалы, железнодорожных вокзалы, речные вокзалы, аэропорт, а также во все здания и помещений, используемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых не приостановлена, иных общественных мест.

Контроль за исполнением постановления Евгений Шестернин оставил за собой.