Лето сбежит: Аномальный холод накроет центральную Россию с 19 мая

Ближайшую неделю центральная Россия будет находиться в зоне аномального холода

В центре России ожидается резкое понижение температуры на 4–6°C на следующей неделе. Такой прогноз, как передает ТАСС, дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН рассказал, когда вернется теплая погода.

«Ближайшую неделю центральная Россия будет находиться в зоне аномального холода. Причиной тому – гигантский циклонический вихрь североатлантического происхождения, который в свой тыл обеспечит доступ арктического воздуха. Температура будет опускаться до апрельских значений, ночами до 0…+5⁰С. На земле будут заморозки. Днем холоднее всего будет завтра, до +10⁰С. Дальше температура чуть приподнимется, от +8⁰С до +13⁰С. К выходным — с трудом до +15⁰С. Почти каждый день будут идти короткие дожди, и много-много облаков. Типично осенний, холодный период. Такие затяжные холода в мае случаются не чаще, чем раз в 15 лет. К норме мы вернемся к последним дням мая, увидим 20-градусные значения. Надеюсь, к окончанию карантина 31 мая, к календарному лету к нам вернется и лето климатическое», — объяснил синоптик.

Источник: nsn.fm