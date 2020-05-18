18.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Лето сбежит: Аномальный холод накроет центральную Россию с 19 мая

15:37 18.05.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
1 0

Причина – гигантский циклонический вихрь североатлантического происхождения, который в свой тыл обеспечит доступ арктического воздуха. Температура будет опускаться до апрельских значений, ночами до 0…+5⁰С.

Лето сбежит: Аномальный холод накроет центральную Россию с 19 мая
Ближайшую неделю центральная Россия будет находиться в зоне аномального холода

В центре России ожидается резкое понижение температуры на 4–6°C на следующей неделе. Такой прогноз, как передает ТАСС, дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН рассказал, когда вернется теплая погода.

«Ближайшую неделю центральная Россия будет находиться в зоне аномального холода. Причиной тому – гигантский циклонический вихрь североатлантического происхождения, который в свой тыл обеспечит доступ арктического воздуха. Температура будет опускаться до апрельских значений, ночами до 0…+5⁰С. На земле будут заморозки. Днем холоднее всего будет завтра, до +10⁰С. Дальше температура чуть приподнимется, от +8⁰С до +13⁰С. К выходным — с трудом до +15⁰С. Почти каждый день будут идти короткие дожди, и много-много облаков. Типично осенний, холодный период. Такие затяжные холода в мае случаются не чаще, чем раз в 15 лет. К норме мы вернемся к последним дням мая, увидим 20-градусные значения. Надеюсь, к окончанию карантина 31 мая, к календарному лету к нам вернется и лето климатическое», — объяснил синоптик.

Источник: nsn.fm

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Плохо?

Лука, 18 мая 2020 14:25
Ну вроде речь идёт о ЦЕНТРАЛЬНОЙ России, обычно под этим подразумевают Москву и далее до Урала. Мы то тут при чём? А так то да, плохо.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

АвтоВАЗ выпустит новую крупногабаритную модель
16:06 18-05-2020
АвтоВАЗ выпустит новую крупногабаритную модель
Путин: Россия - это не просто страна, это отдельная цивилизация 4
16:04 18-05-2020
Путин: Россия - это не просто страна, это отдельная цивилизация
БердскГеомагнитная буря накроет бердчан 18-19 мая: Полное расписание магнитных бурь мая и их влияние на здоровье и ваш знак зодиака 2
16:03 18-05-2020
Геомагнитная буря накроет бердчан 18-19 мая: Полное расписание магнитных бурь мая и их влияние на здоровье и ваш знак зодиака
БердскМамы себе покупают пиво, детям — по мандаринке. О жизни в разгар COVID-19 рассказала жительница Бердска
16:00 18-05-2020
Мамы себе покупают пиво, детям — по мандаринке. О жизни в разгар COVID-19 рассказала жительница Бердска
БердскПобедил корону: Как лечился от коронавируса, рассказал третий заболевший COVID-19 в Бердске. Теперь лечится супруга 24
15:55 18-05-2020
Победил корону: Как лечился от коронавируса, рассказал третий заболевший COVID-19 в Бердске. Теперь лечится супруга
Бердск10 изоляторов для больных COVID-19 откроются в Бердске. "Тяжелых" увезут в Новосибирск 3
15:47 18-05-2020
10 изоляторов для больных COVID-19 откроются в Бердске.
БердскУволил директора Комбината бытовых услуг Владимира Воспанчука мэр Бердска 35
15:45 18-05-2020
Уволил директора Комбината бытовых услуг Владимира Воспанчука мэр Бердска
Тень Москвы и Питера не легла на Новосибирск: Forbes назвал самые недооцененные города России
15:45 18-05-2020
Тень Москвы и Питера не легла на Новосибирск: Forbes назвал самые недооцененные города России
БердскДля тех, кто запутался: Что отменил с 12 мая Путин, что продлил до 31 мая Травников 10
15:37 18-05-2020
Для тех, кто запутался: Что отменил с 12 мая Путин, что продлил до 31 мая Травников
Лето сбежит: Аномальный холод накроет центральную Россию с 19 мая 1
15:37 18-05-2020
Лето сбежит: Аномальный холод накроет центральную Россию с 19 мая