У 7 вахтовиков из обсерватора в «Лазурном» нашли COVID-19 в Бердске

Женщине не сделали тест на коронавирус, а отправили лечиться домой

О состоянии 49 вахтовиков, прилетевших из Якутска, рассказала главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская.

Они были помещены на карантин в лагерь «Лазурный» под Бердском.

— У 7 вахтовиков выявлен положительный результатам теста на COVID-19. Они переведены в инфекционный госпиталь. Остальные находятся на контроле Роспотребнадзора, состояние у всех удовлетворительная, — уточнила Дробинская.

Сегодня в обсерваторах на территории Бердска находятся только вахтовики.

Вахтовики прилетели в Новосибирск 11 мая. Они должны 14 дней провести на карантине.