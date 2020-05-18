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В реанимации 65 зараженных COVID-19 в Новосибирской области. На ИВЛ – 21 пациент 18 мая

11:20 18.05.2020 Фото: pexels.com
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Всего в регионе – 1652 зараженных, из них 105 детей. 638 человек выписаны по выздоровлению, 20 пациентов скончались.

В реанимации 65 зараженных COVID 19 в Новосибирской области. На ИВЛ – 21 пациент 18 мая
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
В реанимации 65 зараженных COVID 19 в Новосибирской области. На ИВЛ – 21 пациент 18 мая

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По данным оперативного штаба региона на 10 утра 18 мая в Новосибирской области за сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 71 человека.

Количество случаев заболевания коронавирусом в регионе – 1652, из них 105 детей. 638 человек выписаны по выздоровлению, 20 пациентов скончались.

В отделениях реанимации сегодня находятся 65 человек. На ИВЛ – 21 пациент.

В детскую больницу №3 госпитализировано 69 детей с подозрением на коронавирус, в том числе – с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в стационарах Новосибирска – 1457.

7 человек госпитализированы в Тогучинскую ЦРБ, 3 человека находятся в Черепановской ЦРБ, 2 – в Сузунской, 1 пациент – в Карасукской ЦРБ и 1 человек госпитализирован в Куйбышевскую ЦРБ.

Всего в Новосибирской области провели 75 132 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 2097 человека, 14379 – сняты с наблюдения.

За прошедшие сутки зафиксировано 231 обращение по поводу ОРВИ, 16 человек госпитализированы.

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