Под запретом ярмарки из-за коронавируса до 31 мая в Бердске

Мэр Евгений Шестернин приостановил проведение универсальных и специализированных ярмарок продовольственных и промышленных товаров на территории города с 12 мая 2020 года.

Ярмарки нельзя проводить в Бердске еще 13 дней

Во исполнение постановления правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области», в целях реализации постановления губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» мэр Бердска Евгений Шестернин издал новое постановление 12 мая.

Он приостановил проведение универсальных и специализированных ярмарок продовольственных и промышленных товаров на территории города с 12 по 31 мая 2020 года.

— Отделу промышленности, торговли и развития предпринимательства администрации довести данное постановление до организаторов ярмарок, осуществляющих деятельность на территории Бердска, — гласит документ за подписью главы города.

Контроль за исполнением постановления Евгений Шестернин возложил на заместителя главы администрации по вопросам экономического развития Жанну Шурову.