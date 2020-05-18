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Под запретом ярмарки из-за коронавируса до 31 мая в Бердске

11:30 18.05.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Мэр Евгений Шестернин приостановил проведение универсальных и специализированных ярмарок продовольственных и промышленных товаров на территории города с 12 мая 2020 года.

Под запретом ярмарки из за коронавируса до 31 мая в Бердске
Ярмарки нельзя проводить в Бердске еще 13 дней
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Под запретом ярмарки из за коронавируса до 31 мая в Бердске

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Во исполнение постановления правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области», в целях реализации постановления губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» мэр Бердска Евгений Шестернин издал новое постановление 12 мая.

Он приостановил проведение универсальных и специализированных ярмарок продовольственных и промышленных товаров на территории города с 12 по 31 мая 2020 года.

— Отделу промышленности, торговли и развития предпринимательства администрации довести данное постановление до организаторов ярмарок, осуществляющих деятельность на территории Бердска, — гласит документ за подписью главы города.

Контроль за исполнением постановления Евгений Шестернин возложил на заместителя главы администрации по вопросам экономического развития Жанну Шурову.

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