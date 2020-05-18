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Про Перси Джексона снимут сериал для канала Disney+

14:59 18.05.2020 Фото: стоп-кадр с трейлера
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Писатель Рик Риордан поделился этой новостью в своем Twitter. Ранее два романа о Перси Джексоне уже экранизировались. Теперь настала очередь цикла «Перси Джексон и Олимпийцы».

Про Перси Джексона снимут сериал для канала Disney+
Популярный подростковый фэнтези-цикл станет сериалом

Писатель Рик Риордан поделился в своем Twitter новостью о том, что по книжному циклу «Перси Джексон и Олимпийцы» будет снят сериал:

Все фанаты Перси Джексона последние годы упорно просили достойную экранизацию этого мира. Нам предложили сделать из цикла сериал для Disney+, и мы согласились. Мы не можем на данном этапе сказать много, но очень взволнованы самой идеей сериала высокого качества, который будет соответствовать сюжетной линии всех книг цикла. Будьте уверены, что я и Бекки (жена писателя) будем лично участвовать во всех аспектах шоу.

Ранее первые два романа цикла уже экранизировались: «Перси Джексон и Похититель молний» в 2010 году и «Перси Джексон и Море чудовищ» в 2013 году. Обе экранизации получили достаточно средние оценки.

Исполнитель роли Перси в экранизациях Логан Лерман отреагировал на сообщение Риордана таким постом:

Рад прочитать это! Надеюсь, он получит ту адаптацию, которую заслуживает. Поздравляю.

В цикле Риордана Перси Джексон — подросток с дислексией, который узнает, что он — сын Посейдона, а все его проблемы со здоровьем вызваны именно тем, что в его жилах течет кровь бога. По авторской концепции, богам свойственно находиться в центре цивилизации. Поэтому сейчас все древнегреческие боги покинули захолустную Европу и обзавелись американскими паспортами.

Источник: popcornnews

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