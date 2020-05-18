Сбил грузовой поезд 60-летнюю пенсионерку в Искитиме. Женщина в реанимации

Инцидент произошел утром 16 мая

16 мая в 07 час. 47 мин. скорой медицинской помощью в реанимационное отделение Искитимской ЦГБ доставлена женщина около 60 лет, личность которой не установлена. Ее сбил проходящий грузовой поезд в районе ул.Коммунистической, сообщает МБУ «СГЗН» Искитима НСО» сегодня, 18 мая.