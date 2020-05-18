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Сбил грузовой поезд 60-летнюю пенсионерку в Искитиме. Женщина в реанимации

11:35 18.05.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Личность пострадавшей не установлена. Инцидент произошел 16 мая в 07 час. 47 минут.

Сбил грузовой поезд 60 летнюю пенсионерку в Искитиме. Женщина в реанимации
Инцидент произошел утром 16 мая

16 мая в 07 час. 47 мин. скорой медицинской помощью в реанимационное отделение Искитимской ЦГБ доставлена женщина около 60 лет, личность которой не установлена. Ее сбил проходящий грузовой поезд в районе ул.Коммунистической, сообщает МБУ «СГЗН» Искитима НСО» сегодня, 18 мая.

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