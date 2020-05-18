12 миллионов световых лет разделяет две галактики на одном фото

Снимок удалось сделать Дитмару Хагеру и Торстену Гроссманну. На снимке можно рассмотреть две галактики, которые разделены расстоянием около 12 миллионов световых лет. Но галактикам пророчат слияние.

На этом снимке можно увидеть две очень-очень далекие галактики, расстояние до них — около 12 млн световых лет

Спиральная галактика M81 — слева, она отличается своим желтым ядром и спиральными рукавами, ее размер — около 100 тысяч световых лет. Справа находится M82, которая выделяется красными газовыми облаками. В течение миллиарда лет эта пара находится в гравитационном «танце».

M81 и M82 оказывали гравитационное воздействие друг на друга во время серии сближений. Их последний виток длился около 100 миллионов лет и мог привести к тому, что вокруг М81 появились волны плотности, что стало причиной формирования нескольких спиральных рукавов.

М82 отличается активными областями звездообразования и сталкивающимися газовыми облаками. Процессы протекают так активно, что галактика светится в рентгеновских лучах.

В ближайшие миллиарды лет гравитационные столкновения двух галактик закончатся слиянием — две галактики станут одной.

Источник: apod.nasa