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Образование / Общество

12 миллионов световых лет разделяет две галактики на одном фото

15:01 18.05.2020 Фото: Дитмар Хагер, Торстен Гроссман
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Снимок удалось сделать Дитмару Хагеру и Торстену Гроссманну. На снимке можно рассмотреть две галактики, которые разделены расстоянием около 12 миллионов световых лет. Но галактикам пророчат слияние.

12 миллионов световых лет разделяет две галактики на одном фото
На этом снимке можно увидеть две очень-очень далекие галактики, расстояние до них — около 12 млн световых лет

Спиральная галактика M81 — слева, она отличается своим желтым ядром и спиральными рукавами, ее размер — около 100 тысяч световых лет. Справа находится M82, которая выделяется красными газовыми облаками. В течение миллиарда лет эта пара находится в гравитационном «танце».

M81 и M82 оказывали гравитационное воздействие друг на друга во время серии сближений. Их последний виток длился около 100 миллионов лет и мог привести к тому, что вокруг М81 появились волны плотности, что стало причиной формирования нескольких спиральных рукавов.

М82 отличается активными областями звездообразования и сталкивающимися газовыми облаками. Процессы протекают так активно, что галактика светится в рентгеновских лучах.

В ближайшие миллиарды лет гравитационные столкновения двух галактик закончатся слиянием — две галактики станут одной.

Источник: apod.nasa

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