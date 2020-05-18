Мамы себе покупают пиво, детям — по мандаринке. О жизни в разгар COVID-19 рассказала жительница Бердска

Бердчанка Елена Иванова поражается беззаботности бердчан. Она считает, что страха перед коронавирусом может и не быть, но осторожность быть обязана.

Елена Иванова нашила масок не только для себя, но и для родных и близких



Слишком рано ввели режим самоизоляции в Бердске, уверена 57-летняя бердчанка Елена Иванова.

-Люди устали ходить в «намордниках», ничем не заниматься. Поэтому стали нарушать режим самоизоляции. Если поначалу улицы были почти пустыми, то теперь с наступлением тепла народ вышел в город — уже невозможно сидеть дома, даже под страхом коронавируса, — отметила Елена Александровна.

Нелегко приходится тем, кого отправили на принудительную самоизоляцию, говорила бердчанка. И привела в пример своего сына, работающего на одном из предприятий города по договору.

-Он чуть с ума не сошел. Чем заняться, если из дома нельзя выходить? Живет в студии, все там переделал. У меня все переделал. Потом ему позвонил начальник и сказал, что привезет пропуск — нужно выходить на работу. Есть заказ — работать некому. Сын так обрадовался. Конечно, это безумно, сидеть ничем не занимаясь. В самом деле, взвоешь от скуки, — акцентировала Елена Александровна.

Хорошо, что есть пенсия

По словам бердчанки, на самоизоляции ее финансовое положение никак не изменилось. Она как получала пенсию, так и получает. На все необходимое хватает. Старается еще вкусненьким подкормить сына, который в отличие от нее, находясь на самоизоляции, прилично потерял в зарплате.

Закрыли кладбище на родительский день

Еще ни разу Елена Александровна не пропускала визит на кладбище в родительский день. А в этом году не смогла убрать могилки родных и высадить на них цветы. Погост был закрыт. Брат бердчанки ездил на кладбище и потом рассказал, что ворота открывали только для похорон.

-Хоть бы на Троицу кладбище открыли — там же все могилки зарастут травой, — вздохнула пенсионерка.

Не страх, а осторожность

Бердчанка призналась, что не сидит в заточении в четырех стенах. Но выходит на улицу по неотложным делам. За покупками, лекарствами, погулять с собакой, конечно, возле дома. Посещая места, где есть народ, она обязательно надевает на себя маску.

-Страха заразиться коронавирусом нет, но есть осторожность. Ношу маску. Постоянно мою руки. Я работала воспитателем в детском саду, так это у меня уже профессиональное. Там 17 раз на дню руки мыли. К этому приучила и своих детей. Сейчас сын приходит — первым делом в ванную: помыл руки, промыл в нос, а затем уже проходит в комнату.

Маме — пиво, дитенку — мандаринку

В автобусах, магазинах и других местах Елена Александровна нередко сталкивается с мамами с маленькими детьми.

-Что самое интересное, мама идет в маске, а ребенок без нее. Но вы же вместе живете. У меня соседка работает в супермаркете, так она рассказывала: «Господи, карантин, а они с младенцами за пивом лезут. Без масок. Сократили рабочий день на один час. А они в закрытие прутся — им нужно купить бутылку пива и мандаринку». Это так смешно и в то же время грустно: кто — за чекушкой и чупа-чупсом, кто — за пивом и мандаринкой. Маме — пиво, дитенку — мандаринка. Самые необходимые продукты.

Молодежь тусуется толпами

Елена Александровна рассказала, что каждый раз, когда она выходит в город, ей хочется все фотографировать. Вернее, то, как бердчане плюют на самоизоляцию.

-Вечером возле универмага собирается толпа молодежи. Тусуются. Как-то ехала на автобусе, на остановке вошли дети лет по 12-13. Шабутные. Прыгают на задней площадке — им замечание сделали. И они на остановке «Пионерская» вышли, где их ждали подружки. Включили музыку и начали веселиться. Как прижать детей, когда на улице лето?

Уличным торговцам законы не писаны

Несоблюдение самоизоляции уличными торговцами возмущает Елену Иванову. В время как центральный рынок закрывали по постановлению губернатора и мэра, несанкционированная торговля продолжала процветать.

-На 11 квартале торговцы как выставляли на тротуар ящики с яблоками, помидорами и клубникой, так и до сих пор их выставляют. Пыль, грязь. Хотя некая веранда сооружена. Наверное, ставят так, чтобы в случае чего быстрее погрузить в машину и уехать. Машина рядом стоит. Неужели никому до них нет дела? Стоят с утра до вечера на оживленной точке, и никакие полицейские к ним не подходят. На остановке «Универмаг» та же история — уличные торговцы как торговали, так и торгуют: то цветами, то колбой, то вербой. Сейчас овощами и фруктами.

Телевизор уже не включаю

-Надоела эта самоизоляция. Я такой человек, что мне нужна свобода, мне нужно куда-то лететь, бежать, двигаться. Что сидеть жиреть, на самом деле? Поел, сделал домашние дела и сидишь. Телевизор я уже не включаю — не могу его смотреть, глаза болят. Но время чем-то занять надо. Поэтому шью и рисую. Нашила масок всех цветов, сидушки на табуреточки и другое по мелочам. Я так хочу на море и природу. Если бы не карантин, то выбралась бы непременно. Я на дачу поехала бы, все сделала бы. Еще ни разу там не была. Переживаю, что виноград не открыт, а там уже листья появились. Автобусы не ходят, а на такси — накладно. Автомобиля у нас нет. Думаю подговорить сына, чтобы он на дачу на велосипеде съездил. Хотя виноград открыл бы. Наверное, нынче будем без овощей, фруктов и ягод, — огорчалась бердчанка.