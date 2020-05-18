91 человек умер от коронавируса в России. Всего вирус погубил 2 722 пациента на 18 мая

Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
За сутки в России выявлено 8 926 новых случаев коронавируса сообщает центральный штаб. Общее число заболевших составило 290 678 человек.
Наибольшее число новых случаев подтверждено в регионах: Москва — 3 238, Подмосковье — 921, Санкт-Петербург — 425, Нижегородская область — 279
Более 40% (3 577) новых случаев не имеют клинических проявлений.
За последние сутки умер 91 человек (за весь период — 2 722), выписаны по выздоровлению — 2836 человек (за весь период — 70 209).