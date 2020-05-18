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91 человек умер от коронавируса в России. Всего вирус погубил 2 722 пациента на 18 мая

14:59 18.05.2020 Фото: pexels.com
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Общее число заболевших составило 290 678 человек. Более 40% (3 577) новых случаев не имеют клинических проявлений.

91 человек умер от коронавируса в России. Всего вирус погубил 2 722 пациента на 18 мая
Коронавирус «убил» еще 90 человек за сутки в России
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
91 человек умер от коронавируса в России. Всего вирус погубил 2 722 пациента на 18 мая

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За сутки в России выявлено 8 926 новых случаев коронавируса сообщает центральный штаб. Общее число заболевших составило 290 678 человек.

Наибольшее число новых случаев подтверждено в регионах: Москва — 3 238, Подмосковье — 921, Санкт-Петербург — 425, Нижегородская область — 279

Более 40% (3 577) новых случаев не имеют клинических проявлений.

За последние сутки умер 91 человек (за весь период — 2 722), выписаны по выздоровлению — 2836 человек (за весь период — 70 209).

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От редакции

Много смертей?

igk63, 18 мая 2020 15:21
Если человек умер с короновирусом-то это не значит,что человек умер ОТ коронавируса!

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