91 человек умер от коронавируса в России. Всего вирус погубил 2 722 пациента на 18 мая

Общее число заболевших составило 290 678 человек. Более 40% (3 577) новых случаев не имеют клинических проявлений.

Коронавирус «убил» еще 90 человек за сутки в России

За сутки в России выявлено 8 926 новых случаев коронавируса сообщает центральный штаб. Общее число заболевших составило 290 678 человек.

Наибольшее число новых случаев подтверждено в регионах: Москва — 3 238, Подмосковье — 921, Санкт-Петербург — 425, Нижегородская область — 279

Более 40% (3 577) новых случаев не имеют клинических проявлений.

За последние сутки умер 91 человек (за весь период — 2 722), выписаны по выздоровлению — 2836 человек (за весь период — 70 209).