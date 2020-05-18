Правда, это было 15 лет назад — 18 мая. А что еще произошло в эту дату? Узнай.

62 года назад (1958) фильм Михаила Калатозова «Летят журавли» удостоен «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля

Международный день музеев.

Был учреждён по инициативе советской делегации на XI Генеральной конференции Международного совета музеев в мае 1977 года. С 1978 года этот день отмечаться в более чем 150 странах мира.

Традиционно в рамках празднования Дня музеев во многих странах мира проводиться акция «Ночь музеев». Впервые она прошла в Берлине в 1997 году. Вслед за Германией эту инициативу подхватила Франция, а к началу 2000-х годов в ней принимало участие уже 39 стран мира. В 2002 году Красноярский музейный центр стал первым последователем этой международной традиции и открыл свои двери перед посетителями в ночное время. А спустя пять лет «Ночь музеев» охватила уже всю Россию.

День Балтийского флота ВМФ России.

Установлен приказом главнокомандующего ВМФ РФ в июле 1996 года.

Балтийский флот — один из старейших российских флотов. Он был создан Петром I в ходе Северной войны 1700-1721 годов. Днем рождения Балтийского флота считается 18 мая 1703 года. В этот день гребная флотилия с солдатами Преображенского и Семёновского полков под командованием Петра I одержала первую боевую победу, захватив в устье Невы два шведских военных судна.

Сегодня Балтийский флот — оперативно-стратегическое объединение ВМФ РФ на Балтийском море. Основные пункты его базирования — Балтийск (Калининградская область) и Кронштадт (Ленинградская область). В его состав входит дивизия надводных кораблей, бригада дизельных подводных лодок, соединения вспомогательных, учебных и поисково-спасательных судов, ВВС флота, береговые войска, части тылового, технического и специального обеспечения.

Командующий Балтийским флотом — адмирал Александр Носатов.

15 лет назад (2005) ЦСКА выиграл Кубок УЕФА.

На стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне футболисты ЦСКА под руководством Валерия Газзаева обыграли португальский «Спортинг» со счетом 3:1.

ЦСКА стала первой из российских команд, которая завоевала европейский трофей — Кубок УЕФА. Через три года успех армейцев повторил петербургский «Зенит». В Манчестере в финале Кубка УЕФА он обыграл «Глазго Рейнджерс» со счётом 2:0.

62 года назад (1958) фильм Михаила Калатозова «Летят журавли» удостоен «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля.

Драма, снятая по мотивам пьесы Виктора Розова «Вечно живые», рассказывает о влюблённых, которых война разлучила навсегда. Картина вышла на экраны в октябре 1957 года. Фильм, в главных ролях которого снялись Татьяна Самойлова и Алексей Баталов, в кинотеатрах СССР посмотрели свыше 28 миллионов зрителей.

Картина «Летят журавли» до сих пор остаётся единственным отечественным полнометражным фильмом, который получил главный приз Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь».

О триумфе картины на кинофестивале в СССР сообщали крайне сдержанно. Вышла всего лишь небольшая заметка в газете «Известия», в которой не были упомянуты ни режиссёр, ни автор сценария фильма.

316 лет назад (1704) основан г. Кронштадт.

Строительство города-крепости на острове Котлин в Финском заливе началось в 1703 году, когда на отмели рядом с островом по указу Петра I был заложен форт Кроншлот (в переводе с немецкого — Коронный замок). 18 мая 1704 года крепость была готова и освящена. Эта дата считается днём основания Кронштадта.

История города тесно связана с героическими и драматическими событиями нашей страны. Во время Великой Отечественной войны Кронштадт сыграл важнейшую роль в обороне Ленинграда. Он также находился в блокаде, но при этом удерживался советскими войсками. Базировавшийся в городе Балтийский флот обеспечивал выход в море подводных лодок. Также через него проходила малая дорога жизни, что сыграло немаловажную роль в снятии блокады. В 2009 году Кронштадт был удостоен почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы».

48 лет назад (1972) вступил в силу Договор о морском дне.

Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения разработанный по инициативе СССР комитетом ООН по разоружению, был принят резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 7 декабря 1970 года.

В настоящее время участниками Договора о морском дне являются более 90 стран.

121 год назад (1899) открылась 1‑я Гаагская мирная конференция.

Она была созвана по инициативе российского императора Николая II. В форуме приняли участие представители 26 государств, в том числе Великобритания, США, Германия, Франция, Италия и Япония.

В ходе работы дипломатического саммита был принят целый ряд документов, которые стали основой международного гуманитарного права. Среди них, конвенции «О мирном решении международных конфликтов» и «О законах и обычаях войны на суше», а также декларация, запрещающая применение разрывных пуль и снарядов с удушающими газами.

Первая Гаагская мирная конференция продлилась до 29 июля.

172 года назад (1848) во Франкфурте состоялось первое заседание первого общегерманского парламента.

Создание Франкфуртское национальное собрание стало одним из результатов Мартовской революции 1848-1849 годов в странах Германского союза.

В парламент были избраны 568 человек. Первым председателем парламента стал Генрих фон Гагерна.

Через год Франкфуртское национальное собрание было упразднено.

Источник: ПГ