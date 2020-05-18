Выплата от Путина 10 000 рублей на ребенка — кому надо лично прийти оформлять в Бердске?

Заявления на пособие принимаются через единый портал госуслуг, МФЦ, по записи через Пенсионный фонд. Но некоторым придется прийти «ногами» и написать заявление.

Опекуны и усыновители детей должны подать заявление лично

Единовременная выплата предоставляется на каждого ребенка от 3 до 16 лет в коронавирус от президента Путина в Бердске. Заявление может написать как мама, так и папа до 1 октября 2020 года. Деньги начнут выплачиваться с 1 июня. Заявления принимаются через единый портал госуслуг, МФЦ, по записи через Пенсионный фонд.

Некоторые родители должны подать заявление лично.

— Это опекуны и усыновители детей, у данной категории граждан не пройдет проверка на портале госуслуг, так они не являются родителями. Они должны в МФЦ или Пенсионный фонд предоставить постановление администрации об установлении опеке, что они являются опекунами, паспорт, свидетельство о рождении детей. Обратиться с заявлением лично должны и родители, дети которых были рождены в другом государстве, но являющиеся гражданами Российской федерации,- рассказала «Курьер. Среда. Бердск» заместитель начальника управления ПФР Бердска Татьяна Кусова 18 мая.

Эти граждане в обязательном порядке должны обратиться в Пенсионный фонд или МФЦ.

Важно

Подать лично заявление в МФЦ или Пенсионный фонд должны опекуны, усыновители и родители родившие детей в другом государстве. Заявления принимаются до 1 октября.

При подаче заявления кроме документов родителя и ребенка, для заполнения необходим страховой номер индивидуального лицевого счета – СНИЛС, как на ребенка, так и на родителей.

Сейчас Пенсионный фонд работает по предварительной записи, для оформления СНИЛСа можно 2-63-97, 2-63-98, а для подачи заявлений по номеру 2-16-82. Также записаться на прием можно через сайт Пенсионного фонда.