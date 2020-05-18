Никто из нас не хотел бы жить с родителями или в съемной квартире всю жизнь.

Каждый мечтает стать владельцем собственного жилья, что позволит ему быть независимым. К сожалению, как дома, так и квартиры имеют один большой «недостаток» — они достаточно дорогие. Сегодня расскажем, как накопить деньги на квартиру самостоятельно за несколько лет, получая небольшую зарплату в 20000-30000 руб.

Приступая к сбережениям, нужно четко определить, какова наша цель, т.е. сколько денег нужно для приобретения квартиры. Также потребуется рассчитать, через какое время мы хотим получить деньги. Например, вы хотите накопить на собственное жилье стоимостью 1,8 млн. рублей за 5 лет. Благодаря этому можно легко рассчитать, сколько денег следует откладывать каждый месяц. Таким образом, для покупки квартиры без ипотеки через 5 лет вам нужно ежемесячно откладывать по 30000 руб. Такая цель изначально может показаться недостижимой, но не спешите расстраиваться.

На 2-ом этапе следует записать ежемесячные доходы и расходы на листе бумаги. Расходы следует разделить на постоянные (аренда, коммунальные платежи, выплаты по кредитам, продукты питания и т.д.) и переменные (посещение ресторанов, расходы на одежду, косметику, тренажерный зал, отпуск и т.д.).

Постоянные расходы нельзя отменить, но можно уменьшить. Например:

Поискать жилье с меньшей арендной платой или снимать жилье совместно с 2-3 друзьями . Если вы живете в съемной квартире, а у ваших родителей достаточно места — подумайте о возвращении в домой. Если вы не переехали от родителей, подумайте, стоит ли это делать, пока вы не соберете деньги хотя бы на первоначальный взнос по ипотеке. Для многих это может быть чрезвычайно трудным решением, но оно поможет сэкономить много денег и времени.

. Если вы живете в съемной квартире, а у ваших родителей достаточно места — подумайте о возвращении в домой. Если вы не переехали от родителей, подумайте, стоит ли это делать, пока вы не соберете деньги хотя бы на первоначальный взнос по ипотеке. Для многих это может быть чрезвычайно трудным решением, но оно поможет сэкономить много денег и времени. Разработайте еженедельное меню и на основе этого создайте список покупок. Перед походом за продуктами проверяйте акционные предложения различных магазинов. Экономия на товарах повседневного спроса в течение года поможет сохранить ощутимую сумму денежных средств.

Перед походом за продуктами проверяйте акционные предложения различных магазинов. Экономия на товарах повседневного спроса в течение года поможет сохранить ощутимую сумму денежных средств. Замените все лампочки в доме на светодиодные с большим гарантийным сроком и выходя из комнаты не забывайте выключать свет и т.д.

и выходя из комнаты не забывайте выключать свет и т.д. Основным врагом экономии являются всевозможные зависимости: средняя пачка сигарет стоит 100-120 рублей. Если вы курите 2-3 раза в день, то за год превращаете в дым почти одну десятую часть от общего вклада в квартиру. Отказ от курения сработает положительно не только для здоровья, но и для кошелька. Также стоит ограничить другие нездоровые привычки — есть сладости, чипсы и т.д.

Когда речь идет о переменных затратах есть все возможности для сбережения существенных сумм, т.к. вы можете просто ограничить их. Вместо того, чтобы ходить в ресторан каждые выходные, делайте это 1 раз в 2-3 недели. Вместо того, чтобы заказывать пиццу и роллы домой — приготовьте их самостоятельно.

Эксперты по финансам советуют заранее выбрать проект дома или квартиры, распечатать фото идеального жилья и положить в кошелек. Каждый раз, когда захотите потратить деньги на незапланированные вещи, подумайте, что столь желанный собственный уголок отдаляется от вас еще на 1-3-6 мес. Это удержит вас от лишних трат. Следуя этим советам по экономии вы быстро заметите, что ежемесячные расходы ощутимо уменьшаются. Это даст еще большую мотивацию для сохранения желаемой суммы.

Чтобы стать владельцем собственных «четырех углов» при небольшой зарплате важно научиться приумножать деньги с помощью грамотного инвестирования. Поэтому с 1-ого месяца накопления начните изучать способы инвестирования. Акции, облигации, инвестиционные фонды, фондовая биржа — есть много способов приумножить первоначальный капитал, но сначала стоит их хорошо изучить и только потом использовать. Благо информации в интернете в свободном доступе достаточно. Для тех, кто не знает с чего начать обучение, почитайте куда вложить 100000 рулей, чтобы заработать с минимальными рисками.

Не менее важно в инвестировании выбрать надежного партнера — брокера, который не сбежит с вашими сбережениями при первой возможности. Для этого выбирайте проверенные компании, работающие на рынке более 5-7 лет с хорошей репутацией и отзывами. Проверить компанию можно, вбив в поисковую строку название брокера и слово «отзывы», например, FxPro отзывы клиентов о компании или стоит ли работать с брокером. Определившись с партнером внимательно изучите договор на предмет наличия скрытых комиссий и только после этого инвестируйте деньги. Грамотное инвестирование под 20-35% годовых с капитализацией заработанных денег поможет сократить ежемесячно откладываемую сумму в 1,5-2 раза.

Если этого недостаточно или накопить на квартиру хочется быстрее, то:

Подумайте о подработке или повышении квалификации по текущей профессии с целью повышения оплаты.

На работе не бойтесь брать на себя дополнительные обязанности . Велика вероятность, что начальство это заметит и первым предложит вам повышение.

. Велика вероятность, что начальство это заметит и первым предложит вам повышение. Не забывайте половину подаренных денег откладывать на осуществление мечты.

Вышеуказанная инструкция, как накопить на квартиру при маленькой зарплате может показаться долгой. Но именно простые действия и настойчивость в достижении цели позволят вам совершить долгожданную покупку раньше изначально рассчитанного срока.