Какие волосы выбрать для наращивания?

Не всех природа наделила длинными и густыми волосами, но решение и этой проблемы нашлось в современных салонах красоты.

Наращивание волос — популярная процедура в бьюти-индустрии, обеспечивающая вам не только новую длину, но так же и дополнительный объем. Сейчас на рынке представлены самые разные материалы для данной услуги, поэтому женская половина населения нередко встает в ступор, когда возникает вопрос о выборе волос для наращивания, ведь от их качества многое зависит.

Есть четыре основных вида волос — славянские, европейские, азиатские и южнорусские, каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, о которых мы сейчас и поговорим, а в конце статьи сделаем вывод: какие же волосы лучше?

Азиатские

Это самый дешевый вариант на сегодняшний день, но и качество оставляет желать лучшего. Сами по себе волосы очень жесткие, плотные и пористые, поэтому перед работой они проходят несколько этапов химической обработки. Но даже ее надолго не хватает, через пару недель пряди начинают путаться, приобретать прежнюю структуру и терять цвет. Если вы хотите продлить носкость волос, то вам придется хорошенько постараться, используя маски, бальзамы и масла.

Европейские

Отличительными чертами европейских волос являются мягкость и послушность. Не нужно прилагать много усилий, чтобы завить, уложить или выпрямить их, они как будто сами ложатся вам в руку. Но по истечению месяца пряди портятся и пушатся, пропадает их первоначальный блеск, на ощупь они становятся не такими мягкими, а уже через полгода приходят в негодность и никакая коррекция их уже не спасет.

Южнорусские

Мягкостью превосходят предыдущие, а за счет своей тонкости не требуют сильной химической обработки. Их преимуществом является то, что при должном уходе совершенно не путаются, остаются здоровыми и блестящими. Срок службы значительно больше, чем у предшественников, поэтому и прослужат вам не одну коррекцию.

Славянские

Это самые популярные волосы для наращивания как среди мастеров, так и клиентов во всем мире. Каждая прядка тщательно отобрана, прошла все этапы подготовки, поэтому и служит не один год, в среднем срок службы составляет 12-24 месяца. Помимо качества, своими тактильными ощущениями заняли отдельное место в сердцах покупателей, на ощупь они практически как дорогой шелк, руки сами возвращаются к ним, чтобы потрогать https://www.hair-charm.com/.

Если сейчас вы горите желанием нарастить себе волосы и стоите перед выбором вида прядей, то славянские будут идеальным вариантом. Цена и качество полностью себя оправдывают. Каждый мастер вам ответит, что пока на рынке нет равных этим волосам, поэтому и выбор очевиден.