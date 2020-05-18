Тень Москвы и Питера не легла на Новосибирск: Forbes назвал самые недооцененные города России

Красноярск, мост через Енисей

Американский журнал Forbes опубликовал материал про российские города, которые оказались «в тени» Москвы и Санкт-Петербурга.

Автор материала Джаред Ранахан, призвав отложить из-за вспышки COVID-19 любые поездки, поставил на первое место в своем списке Екатеринбург.

Главная достопримечательность «третьей столицы России», по мнению автора, — богатое культурное наследие. Отмечается, что одним их самых значительных исторических мест является Храм-на-Крови.

Также в подборку включены Мурманск, где можно увидеть северное сияние, Элиста, где большинство населения — это буддисты, Псков — как идеальное место для всех, кто интересуется древнерусской историей, и Хабаровск, в котором идеально прогуляться по набережной вдоль Амура летом.

Ранее Forbes составил рейтинг городов России (за исключением Москвы), которые совершили заметный скачок в урбанистике, культуре и качестве жизни за последние десять лет.

В тройку лидеров вошли Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Казань. За ними следуют Екатеринбург, Владивосток и Красноярск.

Источник: Forbes