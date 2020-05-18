АвтоВАЗ выпустит новую крупногабаритную модель

«АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.

Новая модель «АвтоВАЗа» скрыта от глаз под чехлами

«АвтоВАЗ» готовится расширить свою линейку новой крупногабаритной моделью. Об этом косвенно свидетельствует кадр из видео с YouTube-канала «На заводе», снятого в Научно-техническом центре компании.

На кадре (начиная с 45 секунды) видно сразу несколько стоящих под чехлом автомобилей, однако один из них значительно превосходит по габаритам все выпускаемые нынче «Лады», в том числе кроссовер XRay.

Судя по силуэту, это может быть либо грузовичок вроде УАЗ «Профи», либо минивэн. Оба варианта чрезвычайно любопытные, особенно, если учесть, что раньше вазовские MPV «уходили в историю» еще на этапе разработки.

Ранее стало известно, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.

Источник: Автоновости дня