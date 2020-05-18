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Совращал девочек и мальчиков 12 и 15 лет через интернет мужчина на Алтае. А девушкам по старше высылал развратные фото

15:28 18.05.2020 Фото: pixabay.com
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Причастность обвиняемого к совершению инкриминируемых ему преступных деяний удалось доказать благодаря слаженному и эффективному взаимодействию следственных органов следственного управления и оперативных подразделений МВД по Республике Алтай.

Совращал девочек и мальчиков 12 и 15 лет через интернет мужчина на Алтае. А девушкам по старше высылал развратные фото
Следствием собрана достаточная доказательная база

Следственными органами следственного управления СК России по Республике Алтай завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Майминского района Республики Алтай. Он обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего), преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста) и двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконное изготовление с целью распространения и распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»)).

Следствием установлено, что в период времени с января по октябрь 2018 года обвиняемый, имея судимость за ранее совершенное преступление против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетней, которая в установленном законом порядке не снята и не погашена, находясь на территории Майминского района Республики Алтай, используя вымышленные анкетные данные, с помощью технических средств и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистрировавшись в социальной сети «ВКонтакте», неоднократно совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних лиц, в том числе в отношении 12-летнего мальчика из Приморского края, 13-летней девочки из Мурманской области, а также двоих девочек в возрасте 12 и 15 лет, проживающих на территории республики, путем направления последним электронных текстовых сообщений сексуального характера и интимных изображений.

Он же в указанный период времени изготовил и распространил в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» фотографии порнографического содержания путем отправления пользователям социальной сети «ВКонтакте», в том числе девушкам в возрасте 16 и 19 лет, проживающим на территории Республики Алтай.

Причастность обвиняемого к совершению инкриминируемых ему преступных деяний удалось доказать благодаря слаженному и эффективному взаимодействию следственных органов следственного управления и оперативных подразделений МВД по Республике Алтай, грамотно спланированным и проведенным последними оперативно-розыскным мероприятиям.

По уголовному делу следователями осуществлен большой объем следственных и иных процессуальных действий: допрошено порядка 30 свидетелей, проведен ряд обысков и выемок, произведено более 20 судебных экспертиз, порядка 10 осмотров предметов и документов, дисков с фото – и иными материалами.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: altai.sledcom.ru

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