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Переименовать Украину в Русь призвал адвокат и раскритиковал Зеленского

17:49 18.05.2020 Фото: pixabay.com
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Адвокат Федур напомнил о невыполненном обещании украинского лидера переместить офис администрации президента с Банковой улицы в Киеве.

Переименовать Украину в Русь призвал адвокат и раскритиковал Зеленского
Федур напомнил о невыполненном обещании украинского лидера

Украинский адвокат Андрей Федур раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и поддержал идею переименования страны в Русь.

Федур напомнил о невыполненном обещании украинского лидера переместить офис администрации президента с Банковой улицы в Киеве.

«Он не нашел ничего лучше, чем музей Ленина, тот сегодня назван «Украинский дом». Но какая-то высшая сила его Ленину не отпустила», — написал он в фейсбуке.

Кроме того, адвокат заявил, что готов поддержать идею переименования Украины.

«Должен признать, что правы те, кто хочет вновь учредить украинское государство, создавая настоящее с именем Русь», — заключил он.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Надо переименовать?

Аноним, 18 мая 2020 17:51
НВР:
а куда девать украинцев? на руси жили русские.

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