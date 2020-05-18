Переименовать Украину в Русь призвал адвокат и раскритиковал Зеленского

Адвокат Федур напомнил о невыполненном обещании украинского лидера переместить офис администрации президента с Банковой улицы в Киеве.

Федур напомнил о невыполненном обещании украинского лидера

Украинский адвокат Андрей Федур раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и поддержал идею переименования страны в Русь.

Федур напомнил о невыполненном обещании украинского лидера переместить офис администрации президента с Банковой улицы в Киеве.

«Он не нашел ничего лучше, чем музей Ленина, тот сегодня назван «Украинский дом». Но какая-то высшая сила его Ленину не отпустила», — написал он в фейсбуке.

Кроме того, адвокат заявил, что готов поддержать идею переименования Украины.

«Должен признать, что правы те, кто хочет вновь учредить украинское государство, создавая настоящее с именем Русь», — заключил он.

Источник: РИА Новости