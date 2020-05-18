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Когда пройдет прямая линия с Путиным? Сроки пока не определены, заявил Песков

17:45 18.05.2020 Фото: кремлин.ру
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Прямая линия в последние годы проходила в июне. Самой продолжительной стала прямая линия 2013 года — 4 часа 47 минут.

Когда пройдет прямая линия с Путиным? Сроки пока не определены, заявил Песков
Обычно по итогам прямой линии Путин оформляет список поручений

В последний раз президент общался с гражданами в таком формате в июне 2019 года.

Сроки «Прямой линии с Владимиром Путиным», которая в последние годы проходила в июне, пока не определены, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в понедельник.

«Сроки проведения по понятным причинам пока не определены», — ответил представитель Кремля на вопрос, остается ли в графике главы государства традиционная прямая линия.

В последний раз Путин общался с россиянами в таком формате в июне прошлого года. Она стала уже 17-й по счету с 2001 года. Первые пять таких эфиров продлились менее трех часов каждый, однако с 2007 года программа всегда выходила за эти рамки. Самой продолжительной стала прямая линия 2013 года — 4 часа 47 минут.

Обычно по итогам прямой линии Путин оформляет список поручений, назначая ответственных и сроки исполнения каждого задания.

Источник: ТАСС

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