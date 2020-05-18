Монстра в 12 кг поймал рыбак в Алтайском крае. Посмотри фото!

-Кто умеет и соскучился за зиму по сазанам, тот ловит! — написал рыбак в группе «Алтайское рыболовное сообщество» в социальной сети «ВКонтакте».

Сазана весом 12 кг поймал рыбак Макс Китин в Алтайском крае

16 мая рыбак Макс Китин из Алтайского края поймал настоящего речного монстра — сазана весом почти 12 кг.

-Кто умеет и соскучился за зиму по сазанам, тот ловит! — написал рыбак в группе «Алтайское рыболовное сообщество» в социальной сети «ВКонтакте».

Подписчики даже усомнились в реальности такого улова.

Но Макс Китин настаивает на реальности улова и называет место, где ему удалось добыть очень крупного сазана – это Сорочий лог.

На снимках видно, что рыбак после фотосессии отпустил сазана обратно в воду.

Вес рыбки почти 12 кг

12-кг красавчик с рыбаком