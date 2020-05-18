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Монстра в 12 кг поймал рыбак в Алтайском крае. Посмотри фото!

17:35 18.05.2020 Фото: Макс Китин/vk.com/fishmen_altai
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-Кто умеет и соскучился за зиму по сазанам, тот ловит! — написал рыбак в группе «Алтайское рыболовное сообщество» в социальной сети «ВКонтакте».

Монстра в 12 кг поймал рыбак в Алтайском крае. Посмотри фото!
Сазана весом 12 кг поймал рыбак Макс Китин в Алтайском крае

16 мая рыбак Макс Китин из Алтайского края поймал настоящего речного монстра — сазана весом почти 12 кг.

-Кто умеет и соскучился за зиму по сазанам, тот ловит! — написал рыбак в группе «Алтайское рыболовное сообщество» в социальной сети «ВКонтакте».

Подписчики даже усомнились в реальности такого улова.

Но Макс Китин настаивает на реальности улова и называет место, где ему удалось добыть очень крупного сазана  – это Сорочий лог.

На снимках видно, что рыбак после  фотосессии отпустил сазана обратно в воду.

Монстра в 12 кг поймал рыбак в Алтайском крае. Посмотри фото!

Вес рыбки почти 12 кг

Монстра в 12 кг поймал рыбак в Алтайском крае. Посмотри фото!

12-кг красавчик с рыбаком

Монстра в 12 кг поймал рыбак в Алтайском крае. Посмотри фото!

Рыбак отпустил рыбину в реку

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От редакции

А вы ловили рыбу весом свыше 20 кг? Покажите фото!

Аноним, 18 мая 2020 18:41
На фото мужик с горящим фонарем на лбу,навевает мысли о остроге,а колоть рыбку ,да в нерестовый период не совсем что бы рыбалка...Браконьерство так то...

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