Отключают горячую воду в Новосибирске 18 мая. Список улиц и домов

СГК начала гидравлические испытания в зоне теплоснабжения Новосибирской ТЭЦ-4; последуют отключения горячей воды.
В Новосибирске начались испытания теплосетей в зоне ТЭЦ-4. 18 мая без горячей воды останутся жители Калининского района.
Как сообщает пресс-служба СГК, 18 мая горячая вода исчезнет на улицах Тайгинской, Курчатова, Красных Зорь и Рассветной в микрорайоне «Снегири», Кочубея, Родники, Краузе, Тюленина, Земнухова, Свечникова и Гребенщикова в «Родниках».
Испытания продлятся до 24 мая. Максимальный срок отсутствия горячей воды – до вечера 27 мая.
При обнаружении повреждений, размыва грунта, выхода воды на поверхность СГК просит горожан сообщать об этом по телефонам:
8 (383) 204-24-36 — диспетчерский пункт 4-го района тепловых сетей;
8 (383) 289-01-47 — начальник смены теплосетевого подразделения СГК;
051 — единая диспетчерская служба мэрии.
Жителям города запрещается:
находиться в тепловых камерах;
находиться рядом с соединениями на трубопроводах;
проводить на трубопроводах тепловых сетей и присоединённых к ним системах потребления какие-либо работы, не связанные с испытаниями;
подходить к месту разлива воды;
делать селфи рядом с местами ремонтных работ.
Не рекомендуется оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.