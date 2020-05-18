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Отключают горячую воду в Новосибирске 18 мая. Список улиц и домов

17:32 18.05.2020 Фото: СГК
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Испытания продлятся до 24 мая. Максимальный срок отсутствия горячей воды – до вечера 27 мая.

Отключают горячую воду в Новосибирске 18 мая. Список улиц и домов
При обнаружении повреждений, размыва грунта, выхода воды на поверхность СГК просит горожан сообщать об этом по телефонам

СГК начала гидравлические испытания в зоне теплоснабжения Новосибирской ТЭЦ-4; последуют отключения горячей воды.

В Новосибирске начались испытания теплосетей в зоне ТЭЦ-4. 18 мая без горячей воды останутся жители Калининского района.

Как сообщает пресс-служба СГК, 18 мая горячая вода исчезнет на улицах Тайгинской, Курчатова, Красных Зорь и Рассветной в микрорайоне «Снегири», Кочубея, Родники, Краузе, Тюленина, Земнухова, Свечникова и Гребенщикова в «Родниках».

Испытания продлятся до 24 мая. Максимальный срок отсутствия горячей воды – до вечера 27 мая.

При обнаружении повреждений, размыва грунта, выхода воды на поверхность СГК просит горожан сообщать об этом по телефонам:

8 (383) 204-24-36 — диспетчерский пункт 4-го района тепловых сетей;
8 (383) 289-01-47 — начальник смены теплосетевого подразделения СГК;
051 — единая диспетчерская служба мэрии.

СГК просит горожан соблюдать меры предосторожности. Особое внимание специалисты призывают уделить детям, провести с ними профилактические беседы.

Жителям города запрещается:

находиться в тепловых камерах;
находиться рядом с соединениями на трубопроводах;
проводить на трубопроводах тепловых сетей и присоединённых к ним системах потребления какие-либо работы, не связанные с испытаниями;

находиться вблизи надземных участков теплотрасс;
подходить к месту разлива воды;
делать селфи рядом с местами ремонтных работ.
Не рекомендуется оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.

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