АО «Искитимцемент» выпустило юбилейную 110-миллионную тонну цемента

Знаковый производственный рубеж преодолен 18 мая в смену мастера цеха «Помол» Вячеслава Пирогова машинистами цементных мельниц Даниилом Сибирцевым и Денисом Бондаруком. Исторически значимый объем производства достигнут на цементной мельнице №6, для которой в рамках реализации инвестиционной программы АО «Искитимцемент» в 2020 году построена сепараторная установка с рукавным фильтром фирмы Scheuch.

АО «Искитимцемент» – стабильно работающая компания, крупный налогоплательщик и работодатель, который вносит значительный вклад в экономическое развитие региона, – включено в перечень системообразующих предприятий Новосибирской области. Благодаря переоснащению производства, использованию новейшей техники, эффективному механизму управления, грамотному планированию и постоянному обучению персонала ассортимент завода получает самые высокие оценки ведущих экспертов отрасли. Широкая география поставок, участие АО «Искитимцемент» в значимых инфраструктурных проектах еще раз подтверждают востребованность его продукции стабильно высокого качества на сибирском рынке.

«Подведение таких итогов является доброй традицией для нашего предприятия. Юбилейная отгрузка не просто количественный показатель, за этой цифрой – профессионализм цементников и их преданность делу. Взятый рубеж в 110 миллионов тонн стал еще одним показателем эффективности работы нашей команды», – подчеркивает генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун.

Юбилейная тонна будет направлена в адрес одного из крупнейших потребителей продукции предприятия – ООО «Строймонтаж» – на строительство многофункциональной ледовой арены «Новосибирск Арена» в рамках подготовки города к проведению молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой в 2023 году. Кроме этого, АО «Искитимцемент» поставляет продукцию на строительные площадки таких крупных инфраструктурных объектов, как станция метро «Спортивная», четвертый мост через р. Обь, реконструкция взлетно-посадочной полосы и расширение терминала в аэропорту Толмачево. Ранее цемент, выпускаемый АО «Искитимцемент», использовался при возведении ОбьГЭС, Новосибирского метрополитена, взлетно-посадочной полосы аэропорта Толмачево, вокзала «Новосибирск-Главный», Новосибирского академического театра оперы и балета, Новосибирского академического молодежного театра «Глобус», аквапарка «Аквамир», реконструкции взлетной полосы Чкаловского аэродрома и автомобильной дороги М-51 «Байкал», Бугринского моста через реку Обь в Новосибирске и Восточного обхода Новосибирска, жилых и торгово-развлекательных комплексов.

Напомним, предыдущий производственный рубеж в 100 млн тонн предприятие преодолело в августе 2012 года, накануне Дня строителя. Символично, что это событие также произошло в смену мастера цеха «Помол» Вячеслава Пирогова и машиниста цементных мельниц Дениса Бондарука. Вячеслав Евгеньевич трудится на заводе с 1987 года, за годы работы отмечен наградами разного уровня – почетным знаком «За особый вклад в развитие цементной промышленности», медалью «За вклад в развитие НСО» и Почетной грамотой губернатора НСО, является Ветераном АО «Искитимцемент», занесен на заводскую Доску Почета. Денис Вячеславович работает в цехе «Помол» с 2010 года, пользуется авторитетом в коллективе, занесен на Доску Почета. В этом году в составе бригады, которой выпала честь выпустить 110-миллионную тонну цемента, молодой машинист Даниил Сибирцев. Даниил Анатольевич – один из лучших машинистов цементных мельниц в цехе, активный участник конкурса профессионального мастерства «Территория профессионалов».