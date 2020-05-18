Попал в больницу младенец с COVID-19 в тяжелом состоянии на Алтае

В Алтайском крае на 18 мая 970 человек болеют коронавирусом. 20 пациентов находятся в реанимации, семь — на аппарате ИВЛ.

Ребенка госпитализировали с коронавирусом в алтайскую больницу

В Алтайском крае врачи борются за жизнь младенца, который болен коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 18 мая, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов, передают местные СМИ. Ребенок был госпитализирован накануне. У него подтвержден диагноз COVID-19. Пока он находится в тяжелом состоянии.

По словам министра, всего на сегодняшний день в регионе 20 пациентов находятся в тяжелом состоянии, им требуется кислородная поддержка. Семь больных – в крайне тяжёлом состоянии, находятся на искусственной вентиляции легких.

«В подавляющем большинстве это люди старших групп, за 65 лет и более», – отметил Попов.

В Алтайском крае на 18 мая 970 человек болеют коронавирусом. Под медицинским наблюдением на самоизоляции находятся 5013 человек.