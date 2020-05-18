18.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Попал в больницу младенец с COVID-19 в тяжелом состоянии на Алтае

18:18 18.05.2020 Фото: pixabay.com
0

В Алтайском крае на 18 мая 970 человек болеют коронавирусом. 20 пациентов находятся в реанимации, семь — на аппарате ИВЛ.

Попал в больницу младенец с COVID 19 в тяжелом состоянии на Алтае
Ребенка госпитализировали с коронавирусом в алтайскую больницу
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Попал в больницу младенец с COVID 19 в тяжелом состоянии на Алтае

Смягчить самоизоляцию и ограничения готовы 27 регионов России, заявил премьер МишустинПопал в больницу младенец с COVID-19 в тяжелом состоянии на АлтаеЕщё 1220 новостей

В Алтайском крае врачи борются за жизнь младенца, который болен коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 18 мая, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов, передают местные СМИ. Ребенок был госпитализирован накануне. У него подтвержден диагноз COVID-19. Пока он находится в тяжелом состоянии.

По словам министра, всего на сегодняшний день в регионе 20 пациентов находятся в тяжелом состоянии, им требуется кислородная поддержка. Семь больных – в крайне тяжёлом состоянии, находятся на искусственной вентиляции легких.

«В подавляющем большинстве это люди старших групп, за 65 лет и более», – отметил Попов.

В Алтайском крае на 18 мая 970 человек болеют коронавирусом. Под медицинским наблюдением на самоизоляции находятся 5013 человек.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Коронавирус не щадит никого?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Путин поручил направить врачей и медоборудование в Дагестан: обстановка с коронавирусом там напряженная
19:53 18-05-2020
Путин поручил направить врачей и медоборудование в Дагестан: обстановка с коронавирусом там напряженная
Не выплачивают врачам за работу с коронавирусными больными в Новосибирской области? Глава СКР приказал проверить
19:38 18-05-2020
Не выплачивают врачам за работу с коронавирусными больными в Новосибирской области? Глава СКР приказал проверить
Продлить больничные работающим пенсионерам до 29 мая разрешило правительство
19:29 18-05-2020
Продлить больничные работающим пенсионерам до 29 мая разрешило правительство
БердскРосгвардия разминировала боеприпас довоенного времени в Красном Соколе Бердска
19:22 18-05-2020
Росгвардия разминировала боеприпас довоенного времени в Красном Соколе Бердска
Умирающий бизнес: общепит и индустрия моды больше других пострадали от коронавируса в России 1
19:01 18-05-2020
Умирающий бизнес: общепит и индустрия моды больше других пострадали от коронавируса в России
БердскУклониста от армии 26 лет оштрафовал на 15 тыс. рублей суд Бердска. Обжаловать приговор не удалось
18:51 18-05-2020
Уклониста от армии 26 лет оштрафовал на 15 тыс. рублей суд Бердска. Обжаловать приговор не удалось
Смягчить самоизоляцию и ограничения готовы 27 регионов России, заявил премьер Мишустин
18:42 18-05-2020
Смягчить самоизоляцию и ограничения готовы 27 регионов России, заявил премьер Мишустин
По поручению Андрея Травникова экономика Новосибирской области получит дополнительные меры поддержки
18:30 18-05-2020
По поручению Андрея Травникова экономика Новосибирской области получит дополнительные меры поддержки
Попал в больницу младенец с COVID-19 в тяжелом состоянии на Алтае
18:18 18-05-2020
Попал в больницу младенец с COVID-19 в тяжелом состоянии на Алтае
По заболеваемости COVID-19 Россия заняла второе место. На первом - США
18:10 18-05-2020
По заболеваемости COVID-19 Россия заняла второе место. На первом - США