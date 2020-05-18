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Смягчить самоизоляцию и ограничения готовы 27 регионов России, заявил премьер Мишустин

18:42 18.05.2020 Фото: government.ru
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Это становится возможным, поскольку там за последние несколько дней показатель распространения вируса не превышает единицы и более половины специализированных коек, которые оборудованы для лечения осложнений болезни, остаются свободными.

Смягчить самоизоляцию и ограничения готовы 27 регионов России, заявил премьер Мишустин
Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению ограничений
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Смягчить самоизоляцию и ограничения готовы 27 регионов России, заявил премьер Мишустин

Смягчить самоизоляцию и ограничения готовы 27 регионов России, заявил премьер МишустинПопал в больницу младенец с COVID-19 в тяжелом состоянии на АлтаеЕщё 1220 новостей

Глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что 27 российских регионов готовы к постепенному снятию карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

«На сегодня по объективным показателям ежедневного мониторинга ряд регионов уже готовы к постепенному смягчению карантинных мер. В общей сложности, это 27 субъектов Федерации», — сказал Мишустин в понедельник на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом 18 мая. — Это становится возможным, поскольку там за последние несколько дней показатель распространения вируса не превышает единицы и более половины специализированных коек, которые оборудованы для лечения осложнений болезни, остаются свободными».

В России за последние сутки выявили 8926 случаев COVID-19 в 81 регионе, 91 пациент умер, 2836 выписали, сообщили в оперативном штабе. Прирост заболевших за 24 часа опустился ниже девяти тысяч человек — 3,2%  общего числа.

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