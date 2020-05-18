Уклониста от армии 26 лет оштрафовал на 15 тыс. рублей суд Бердска. Обжаловать приговор не удалось

Свою неявку в военкомат он обосновывал оспариванием в суде решений призывных комиссий. Областной суд согласился с выводами бердских коллег и оставил вердикт в силе.

Адвокат обжаловал приговор, но тщетно

Оставлен в силе приговор суда Бердска по делу об уклонении от призыва на военную службу, сообщили сегодня, 18 мая, в прокуратуре Новосибирской области.

Бердский городской суд в январе 2020 года вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего Егора Минуйкина.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы) и приговорен к штрафу в размере 15 тыс. рублей.

В суде установлено, что Минуйкин состоял на воинском учете и подлежал призыву на военную службу, поскольку не пребывал в запасе и не имел предусмотренной Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» отсрочки (освобождения) от военной службы.

Минуйкин подлежал призыву на военную службу и, будучи надлежащим образом уведомленным, обязан был явиться в военный комиссариат. Однако он стал уклоняться от призыва на военную службу, при этом свою неявку обосновывал оспариванием в суде решений призывных комиссий.

Приговор обжалован адвокатом.

С учетом позиции государственного обвинителя, участвующего в суде апелляционной инстанции, постановлением судьи Новосибирского областного суда приговор оставлен без изменения.