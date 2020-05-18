Росгвардия разминировала боеприпас довоенного времени в Красном Соколе Бердска

37-миллиметровую мину от переносного миномета использовали пехотинцы в Великую Отечественную войну. Мину вывезли в карьер, где произведут ее подрыв, в целях ликвидации угрозы для жизни и здоровья бердчан.

В Бердске разминировали боеприпас военных лет. Мину нашли днем 18 мая

Сегодня, 18 мая, на берегу Бердского залива в районе Красного Сокола в Бердске был обнаружен боеприпас военных лет — 37- миллиметровая мина от переносного миномета, который использовался пехотными войсками в Великую Отечественную войну.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», старую мину нашли у дома №27 по ул. Красный Сокол. Место находки оцепили спасатели и полицейские. По сведениям источника, мина со взрывателем и пиропатроном.

К месту нахождения боевого снаряда выехали оперативные службы города Бердска. Разминирование было проведено силами группы Росгвардии. Мину вывезли в карьер, где произведут ее подрыв, в целях ликвидации угрозы для жизни и здоровья граждан.

По оценкам специалистов, данный боеприпас 1937-1938 года производства использовался в скоростных минометах, состоящих на вооружении советской армии вплоть до 1943 года. Очевидно, что данный артефакт остался с тех времён, когда на территории города Бердска формировались запасные полки для отправки на фронт.

Благодаря бдительности горожан, сообщивших о находке, оперативным службам города удалось оперативно и профессионально выполнить свою работу, предупредив опасность взрыва, отметили в пресс-центре мэрии Бердска.

Напомним, что до войны в Красном Соколе жили летчики — «сталинские соколы», которые тренировались на бердском аэродроме.