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Не выплачивают врачам за работу с коронавирусными больными в Новосибирской области? Глава СКР приказал проверить

19:38 18.05.2020 Фото: СКР
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Область вошла в обширный список регионов, где нарушают права медиков на дополнительные выплаты за работу в опасных условиях. Александр Бастрыкин выясняет, как расходуют деньги.

Не выплачивают врачам за работу с коронавирусными больными в Новосибирской области? Глава СКР приказал проверить
Александр Бастрыкин поручил проверить выплаты врачам в регионах

Председатель Следственного комитета потребовал доложить о ходе проверок, организованных в регионах по материалам СМИ, в том числе о нарушениях прав медицинских работников. Об этом сегодня, 18 мая, сообщили в главке СКР.

В понедельник в СМИ появилась информация о том, что 17 сотрудников «скорой помощи» в городе Дивногорске Красноярского края обратились к депутату местного городского совета за помощью в связи с тем, что им не выплачивают обещанные надбавки за работу с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, а также не обеспечивают средствами индивидуальной защиты. Главным следственным управлением СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия по данному факту незамедлительно организована доследственная проверка. Председатель Следственного комитета РФ дал указание руководству регионального следственного органа провести весь комплекс мероприятий, направленных на установление причин, приведших к нарушению прав медицинских работников, и при наличии оснований в кратчайшие сроки принять процессуальное решение.

Глава Следственного комитета также затребовал информацию о ходе проведения следственным управлением по Нижегородской области доследственной проверки по факту распространения в СМИ видео о выброшенных в лесу десятке коробок с вакциной от гриппа, срок годности которой еще не вышел. Александр Бастрыкин поручил руководству регионального следственного органа подробно доложить обо всех обстоятельствах произошедшего.

Необходимо отметить, что Председателем Следственного комитета дано поручение руководителям территориальных следственных органов оперативно реагировать на сообщения в СМИ и обращения медицинских работников, принимающих участие в оказании помощи больным коронавирусом COVID-19, о невыплате им в полном или частичном объеме денежных компенсаций. Проверки по таким сообщениям уже проводятся в ряде регионов: в Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской республиках, Республике Северная Осетия-Алания и Республике Саха (Якутия), Мурманской, Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской, Орловской, Новгородской, Вологодской, Нижегородской, Архангельской, Смоленской, Белгородской областях, Краснодарском, Пермском краях и других.

Следственные органы Следственного комитета намерены и в дальнейшем незамедлительно принимать решения по заявлениям врачей и медицинского персонала, которые задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией, о проведении проверок по фактам нарушения их прав и при наличии оснований давать им принципиальную правовую оценку.

Впрочем, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», минздрав Новосибирской области заверял, что деньги выплатили более 4000 медикам в сумме 51 млн рублей. Доплата врачам, например, составила 107 тыс. рублей в месяц.

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