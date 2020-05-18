Путин поручил направить врачей и медоборудование в Дагестан: обстановка с коронавирусом там напряженная

Кроме того, президент обязал дополнительно проанализировать, как исполняются и рекомендации санитарных врачей по режимам самоизоляции, по ограничению массовых мероприятий. Рамадан завершится 23 мая, перед большим праздником Ураза-байрам.

Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане

Ситуация с распространением коронавируса в Дагестане складывается непросто, система здравоохранения в республике работает напряженно, заявил президент РФ Владимир Путин 18 мая на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана. Обсуждалась эпидемиологическая обстановка в регионе, сообщает сайт Кремля.

«Несмотря на относительную стабилизацию, опасность коронавирусной инфекции сохраняется по всей стране, а в Дагестане ситуация складывается сейчас непросто. Фиксируются все новые случаи выявления болезни, ее тяжелых осложнений. В последние дни система здравоохранения региона работает с серьезной нагрузкой», — сказал Путин.

Дословно

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день! Здравствуйте!

Сегодня у нас на связи глава Дагестана Владимир Абдуалиевич Васильев и Председатель Народного Собрания республики Хизри Исаевич Шихсаидов, а также муфтий Дагестана Ахмад-хаджи Абдулаев.

Сейчас идёт священный для всех мусульман месяц Рамадан, месяц строгого поста. В этом году он начался 24 апреля, а завершится на этой неделе, 23 мая, перед большим праздником Ураза-байрам.

Я знаю, как в республике относятся к этому празднику, как берегут обычаи. Знаю и то, что священнослужители призывают верующих, последователей ислама в нынешнее время отметить этот праздник дома, отказаться от коллективных молитв и традиции собираться вместе, с друзьями, большими компаниями. Рассчитываю, что это авторитетное слово обязательно будет услышано.

Несмотря на относительную стабилизацию, опасность коронавирусной инфекции сохраняется по всей стране, а в Дагестане ситуация складывается сейчас непросто. Фиксируются всё новые случаи выявления болезни, её тяжёлых осложнений. В последние дни система здравоохранения региона работает с серьёзной нагрузкой, несмотря на самоотверженные усилия врачей, медсестёр, увеличивается число трагических исходов, в том числе среди самих медицинских работников.

Люди говорят и о том, что необходимую медицинскую помощь не всегда и не везде можно получить своевременно и в полном объёме. Вместе с тем, по оценкам специалистов, основными причинами развития тяжёлых осложнений у жителей региона являются поздние обращения больных за медицинской помощью, а также самолечение на дому.

Кроме того, надо дополнительно проанализировать, как исполняются и рекомендации санитарных врачей по режимам самоизоляции, по ограничению массовых мероприятий.

Прошу сегодня подробно доложить, по каким конкретно направлениям необходима федеральная помощь Дагестану. Поручения руководителям ведомств, которые также у нас сейчас на связи, конечно, дам немедленно.

Всю поддержку – и финансовую, и материальную, и кадровую – республика обязательно получит.

По моей информации, в республике есть ещё проблемы с нехваткой тест-систем, лабораторных мощностей. Нужно решить этот вопрос максимально быстро.

Хотел бы услышать, как обстоит дело и с медицинским оборудованием, транспортом, оснащением средствами индивидуальной защиты для бригад медицинских специалистов, по дополнительным выплатам медицинским работникам.

Также жду от вас информации, как организована работа на месте. Какие дополнительные решения по защите жизни, здоровья граждан, людей пожилого возраста вы намерены предпринять соразмерно ситуации и уровню рисков, включая сохранение или усиление режимов самоизоляции, других профилактических мер, обеспечение безопасной работы предприятий и медицинских учреждений.

Давайте перейдём к тем вопросам, которые были мною названы. Передаю слово Владимиру Абдуалиевичу Васильеву.

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В.Путин: Что хотел бы сказать по результатам нашего сегодняшнего разговора.

Мы, конечно, будем, как и прежде, заниматься всеми регионами Российской Федерации в связи с коронавирусной инфекцией, но ситуация в Республике Дагестан сложная и требует, конечно, дополнительных, причём неотложных мер, чёткой совместной работы региональных органов власти и Правительства России. Повторю, Дагестану должна быть оказана вся необходимая поддержка.

В этой связи обозначу ряд оперативных поручений.

Первое. Поручаю Минздраву организовать координацию работы: совместно с другими федеральными ведомствами, региональными властями подготовить и реализовать детальный план, перечень шагов по преодолению сложившейся в регионе трудной ситуации, по оказанию дополнительной помощи системе здравоохранения Дагестана, включая тест-системы, лекарства, оборудование, кадры. Об этом сегодня уже говорили.

Второе. Роспотребнадзору необходимо обеспечить постоянный мониторинг эпидемиологической обстановки в Республике, дать чёткие рекомендации по профилактическим и другим мерам, которые позволят снизить риски, избежать новых вспышек эпидемии.

Третье. Поручаю МЧС организовать масштабные мероприятия по санитарной обработке на территории Республики, обратив особое внимание на социальные учреждения, объекты здравоохранения, другие места, связанные с посещением людей.

Если вы договоритесь с Республикой, с соответствующими нашими ведомствами – сейчас мы после этого совещания ещё подумаем, кому должно быть поручено организовать строительство клиники. Но прямо сейчас хочу поручить Министерству обороны с учётом успешного опыта по строительству многофункциональных медицинских центров в регионах оперативно развернуть строительство такого центра в Дагестане не менее чем на 200 мест. Причём, как и в Воронежской области, такой центр в дальнейшем должен быть передан региону и в полной мере использован для укрепления системы здравоохранения Дагестана.

Уважаемые друзья!

Теперь хотел бы напрямую обратиться к жителям Республики.

Я вспоминаю мою встречу с великим Расулом Гамзатовым в сентябре 2003 года и его известные слова: «Главное для счастья и процветания Дагестана – это неделимость, нерушимость, единство всех народов и наций Дагестана. Чувство семьи единой».

Я знаю, что испокон веков в Дагестане берегли и берегут верность традициям товарищества, чести, доблести и взаимовыручки, уважения к старшим. Эти традиции служили людям опорой и в лихолетье Великой Отечественной войны, и в 1999 году, когда дагестанские ополченцы защитили своих матерей, жён, детей, стариков, дали отпор агрессии международных террористов. С тех пор у меня особое отношение к Дагестану.

Мы многое вместе сделали для того, чтобы на земле Дагестана был мир. Вместе начали и обязательно продолжим работу по решению экономических, социальных задач, стоящих перед Республикой.

А сейчас от наших совместных действий, от усилий всех жителей Республики, от вашей сплочённости, выдержки, ответственности, от строгого следования рекомендациям врачей и специалистов зависит, чтобы Дагестан как можно быстрее преодолел угрозу эпидемии. Чтобы мы сберегли главное, а главное – это жизни людей.

Рассчитываю на вас, дорогие. И хочу, чтобы вы знали и были уверены – с Дагестаном сейчас будет вся Россия. Это непростое время мы пройдём вместе. И так будет всегда. Сделаем всё, чтобы помочь вам справиться с общей бедой.