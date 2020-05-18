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Закрывают крупнейшую алкосеть «Красное& Белое» на Урале. Заразились коронавирусом 160 сотрудников

20:59 18.05.2020 Фото: pixabay.com
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Заболели грузчики со склада „Абсолют“ на Серовском тракте и экспедиторы, развозившие алкоголь по магазинам, многие из них — выходцы из Таджикистана и Киргизии, которые живут в общежитиях. Пока нет данных, заразили ли они продавцов.

Закрывают крупнейшую алкосеть «Красное& Белое» на Урале. Заразились коронавирусом 160 сотрудников
На Урале закрывают магазины крупной алкосети. Пятая часть сотрудников болеет коронавирусом

В Свердловской области решается вопрос о закрытии на двухнедельный карантин магазинов алкосети «Красное& Белое». Причиной стало массовое заражение работников организации коронавирусом, сообщают два независимых источника URA.RU.

«На сегодняшний день диагноз поставлен 100-160 сотрудникам сети „Красное& Белое“ из 800 работающих в этой организации [в Екатеринбурге]. Заболели грузчики со склада „Абсолют“ на Серовском тракте и экспедиторы, развозившие алкоголь по магазинам, многие из них — выходцы из Таджикистана и Киргизии, которые живут в общежитиях. Пока нет данных, заразили ли они продавцов. Но в целях безопасности сегодня в Роспотребнадзоре будет решаться вопрос о закрытии всех магазинов сети на двухнедельный карантин», — сообщил информированный источник.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом изданию подтвердили информацию о заражении сотрудников. Там отметили, что Роспотребнадзором были введены карантинные меры, а также проводятся все необходимые мероприятия, в частности, делаются постконтактные тесты на наличие инфекции, обеззараживаются помещения. Отмечается, все сотрудники, контактировавшие с зараженными, отправлены на изоляцию. Ранее сообщали о 24 заболевших в «Красном& Белом».

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От редакции

Дешевле было не допустить массового заражения?

Аноним, 18 мая 2020 21:36
Хоть какой то плюс от вируса
Аноним, 18 мая 2020 22:02
Если отойти о темы вируса, то в чем плюс? В данной сети магазинов есть гарантия от всякой паленой продукции. Есть выбор, что тоже плюс для всех.
В наше время гораздо больший вред приносят пивнушки с сивушным пойлом, последствия систематического употребления которого мало кто осознаёт.

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