Закрывают крупнейшую алкосеть «Красное& Белое» на Урале. Заразились коронавирусом 160 сотрудников

Заболели грузчики со склада „Абсолют“ на Серовском тракте и экспедиторы, развозившие алкоголь по магазинам, многие из них — выходцы из Таджикистана и Киргизии, которые живут в общежитиях. Пока нет данных, заразили ли они продавцов.

На Урале закрывают магазины крупной алкосети. Пятая часть сотрудников болеет коронавирусом

В Свердловской области решается вопрос о закрытии на двухнедельный карантин магазинов алкосети «Красное& Белое». Причиной стало массовое заражение работников организации коронавирусом, сообщают два независимых источника URA.RU.

«На сегодняшний день диагноз поставлен 100-160 сотрудникам сети „Красное& Белое“ из 800 работающих в этой организации [в Екатеринбурге]. Заболели грузчики со склада „Абсолют“ на Серовском тракте и экспедиторы, развозившие алкоголь по магазинам, многие из них — выходцы из Таджикистана и Киргизии, которые живут в общежитиях. Пока нет данных, заразили ли они продавцов. Но в целях безопасности сегодня в Роспотребнадзоре будет решаться вопрос о закрытии всех магазинов сети на двухнедельный карантин», — сообщил информированный источник.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом изданию подтвердили информацию о заражении сотрудников. Там отметили, что Роспотребнадзором были введены карантинные меры, а также проводятся все необходимые мероприятия, в частности, делаются постконтактные тесты на наличие инфекции, обеззараживаются помещения. Отмечается, все сотрудники, контактировавшие с зараженными, отправлены на изоляцию. Ранее сообщали о 24 заболевших в «Красном& Белом».