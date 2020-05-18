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Фото дня: Лысый городской парк огорчает, а ремонт главной аллеи радует жителей Бердска

20:47 18.05.2020 Фото: Анастасии Солодковой
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До конца лета подрядчик должен не только высадить новые деревья взамен спиленным, но и привести в порядок тротуары, водопровод и освещение. Кстати, старые фонарные столбы тоже выкорчевали.

Фото дня: Лысый городской парк огорчает, а ремонт главной аллеи радует жителей Бердска
Ремонтируют аллею, ведущую прямо к крыльцу мэрии Бердска

Ремонт в городском парке Бердска идет активно. После того, как вырубили практически все старые деревья, он выглядит непривычно лысо. Бердчане, привыкшие видеть тенистые аллеи парка, огорчаются. Но рады тому, что  наконец отремонтируют асфальт на главной парковой аллее, ведущей прямо к крыльцу горадминистрации.

До конца лета подрядчик должен не только высадить новые деревья взамен спиленным, но и привести в порядок тротуары, водопровод и освещение. Кстати, старые фонарные столбы тоже выкорчевали.

Фото дня: Лысый городской парк огорчает, а ремонт главной аллеи радует жителей Бердска

Еще недавно этот уголок парка утопал в тени

Фото дня: Лысый городской парк огорчает, а ремонт главной аллеи радует жителей Бердска

Бордюры для будущей аллеи

Фото дня: Лысый городской парк огорчает, а ремонт главной аллеи радует жителей Бердска

Старые фонарные столбы демонтировали

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