Фото дня: Лысый городской парк огорчает, а ремонт главной аллеи радует жителей Бердска

До конца лета подрядчик должен не только высадить новые деревья взамен спиленным, но и привести в порядок тротуары, водопровод и освещение. Кстати, старые фонарные столбы тоже выкорчевали.

Ремонтируют аллею, ведущую прямо к крыльцу мэрии Бердска

Ремонт в городском парке Бердска идет активно. После того, как вырубили практически все старые деревья, он выглядит непривычно лысо. Бердчане, привыкшие видеть тенистые аллеи парка, огорчаются. Но рады тому, что наконец отремонтируют асфальт на главной парковой аллее, ведущей прямо к крыльцу горадминистрации.

До конца лета подрядчик должен не только высадить новые деревья взамен спиленным, но и привести в порядок тротуары, водопровод и освещение. Кстати, старые фонарные столбы тоже выкорчевали.

Еще недавно этот уголок парка утопал в тени

Бордюры для будущей аллеи