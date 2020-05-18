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Зарабатывают до 400 тыс. рублей в месяц воюющие в Сирии российские пилоты

21:09 18.05.2020 Фото: Минобороны
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Солдаты и сержанты-контрактники (других в контингенте нет) получают в месяц до 200 тыс. руб. Оклад офицера начинается от этой суммы и доходит в среднем до 300 тыс. Повара, сантехники, коммунальщики – от 100 до 150 тыс. руб. в месяц.

Зарабатывают до 400 тыс. рублей в месяц воюющие в Сирии российские пилоты
Россия помогала Сирии с сентября 2015 года

Сколько получают наши военные в Сирии?

В конце прошлого года российским командованием в Сирии были приведены такие цифры: солдаты и сержанты-контрактники (других в контингенте нет) получают в месяц до 200 тыс. руб. Оклад офицера начинается от этой суммы и доходит в среднем до 300 тыс. Пилоты, совершающие боевые вылеты, получают примерно 400 тыс., но у них многое зависит от количества вылетов. Плюс к этому военнослужащие получают деньги за само пребывание за границей: контрактники по 43 долл., офицеры по 62.

Все они к тому же обеспечиваются бесплатным питанием, проживанием и медобслуживанием. Если военнослужащий получает ранение, которое приводит к 2-й или 3-й группе инвалидности, страховое возмещение составит 1 млн руб. Первая группа – 1,75 млн. За гибель в Сирии родственника его семья получает 2,34 млн руб.

Кроме солдат и офицеров в Сирии находятся гражданские служащие Министерства обороны: повара и другие работники столовых, сантехники, коммунальщики и др. Их зарплата – от 100 до 150 тыс. руб. в месяц, передает «АиФ».

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От редакции

Стоит того?

Covid-19, 18 мая 2020 21:39
НВР: Для них может и стоит, а для народа России, оплачивающего эту кремлевскую авантюру из своего кармана - точно не стоит того.
Большинство вестей о подобных акциях ну никак не интересны россиянам. Что толку от того, что рухнула мировая цена на нефть? Внутри России она уже не опустится никогда. Также и с этой Сирией, нам-то что от всех этих бомбардировок, уничтожающих впустую миллиарды долларов - все равно это никто и ничем не компенсирует. Одна раекта "Калибр", выпущенная по каким-то степным дикарям, равноценна смете на строительство большого многоэтажного дома....
ламба, 18 мая 2020 22:37
Тролль на окладе завелся в комментах.
Аноним, 18 мая 2020 22:52
Я вообще не понимаю, почему мы должны это все оплачивать??

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