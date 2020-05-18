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Заплатил 112 млн рублей врачам за работу с коронавирусными пациентами до 18.00 18 мая минздрав Новосибирской области

21:22 18.05.2020 Фото: Минздрав НСО
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Доплаты за апрельпересчитали. Глава регионального минфина пообещал губернатору Травникову, что и майские выплаты дойдут до новосибирских медиков. Сейчас готовится заявка на июнь по выплатам за май.

Заплатил 112 млн рублей врачам за работу с коронавирусными пациентами до 18.00 18 мая минздрав Новосибирской области
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Заплатил 112 млн рублей врачам за работу с коронавирусными пациентами до 18.00 18 мая минздрав Новосибирской области

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Губернатор Андрей Травников 18 мая на оперативном совещании Правительства Новосибирской области поднял вопрос выплат медицинским работникам, противостоящим распространению коронавирусной инфекции.

В связи с внесёнными по Поручению Президента России изменениями в постановление Правительства РФ о стимулирующих выплатах от 15 мая 2020 года, в минувшие выходные министерство здравоохранения региона совместно с медицинскими организациями Новосибирской области доначислило стимулирующие выплаты всем категориям медицинских работников, определенных данным постановлением.

Андрей Травников напомнил, что Президент и Правительство России поставили задачу – за 16-17 мая произвести перерасчёт стимулирующих выплат медикам, которые работают с больными коронавирусной инфекцией, независимо от времени, отработанного в апреле.

Глава региона отметил: «Медики, которые в апреле работали больше, кто-то на полторы ставки, беспокоятся – не будут ли проведены корректировки, и не будут ли снижены суммы выплат, которые они получили в апреле за переработку? Первое: эти выплаты необходимо сохранить. Второе: за май все выплаты надо обеспечить так же, как за апрель. Если для этого нужно привлечь средства областного бюджета – просьба к министру финансов и налоговой политики региона Виталию Голубенко – присоединиться к решению задачи. Те медики, которые берут на себя наибольшую нагрузку, работают с переработкой, должны в мае получить столько же, сколько они получили в апреле», – подчеркнул Губернатор.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов доложил Губернатору, что до 18:00 18-го мая все средства будут перечислены медработникам.

Напомним, что ранее Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о стимулирующих выплатах медикам, задействованным в борьбе с коронавирусом.

Министерство здравоохранения Новосибирской области оперативно отрабатывает каждое обращение по вопросам стимулирующих выплат медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией, а также каждое обращение пациентов по поводу качества оказания медицинской помощи. Для оперативного реагирования на поступающие жалобы, связанные со стимулирующими выплатами, минздрав организовал горячую линию: 238-63-00, 238-63-01, 238-63-02.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на выплаты медработникам за апрель 2020 года, составляет 112 млн рублей. Сейчас готовится заявка на июнь по выплатам за май.

Полагаются доплаты и медикам ЦГБ Бердска. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», невыплатами медработникам в Новосибирской области заинтересовался Следственный комитет. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил проверить.

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