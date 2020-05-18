Выпал из окна 4-летний мальчик вместе с москитной сеткой в Новосибирске. И остался жив

За младшим братом не доглядела 16-летняя сестра. Пострадавший ребенок с травмами попал в больницу. Следственный комитет начал проверку.

Москитная сетка не может выдержать вес даже маленького ребенка

В Новосибирске проводится доследственная проверка по факту получения телесных повреждений малолетним ребенком при падении из окна, сообщили вечером в понедельник в региональном управлении СКР.

Сегодня, 18 мая, днем из окна многоквартирного дома в Заельцовском районе Новосибирска выпал 4-летний мальчик. Ребенок с травмами был доставлен в городскую больницу, в настоящее время здоровью ребенка ничего не угрожает.

Предварительно установлено, что мальчик находился дома вместе с 16-летней сестрой. Оставшись без присмотра, малыш залез на окно, облокотился на москитную сетку и выпал из окна.

Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Новосибирской области проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

-Следственное управление СКР по региону в очередной раз обращает внимание родителей и законных представителей несовершеннолетних, не оставлять своих детей без присмотра. Минуты, на которые вы отвлечетесь, могут стать последними в жизни ваших детей, — предупредили в СК.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Бердске ежегодно гибнут дети, выпавшие из окна.