Боятся чипирования от «искусственно выведенного коронавируса» ради контроля за людьми мошенники в Новосибирске

Прокуратура продолжает принимать меры к пресечению распространения недостоверных сведений о ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
В ходе мониторинга сети Интернет прокуратура Железнодорожного района г. Новосибирска выявила недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений.»
На видеохостинге YouTube найдена видеозапись под названием «ВАКЦИНАЦИЯ пройдет в виде ЧИПИРОВАНИЯ! Смотрите пока не удалили». В видеоролике сообщается, что коронавирус является искусственно созданным с целью сокращения численности населения, проведения чипирования и введения тотального контроля над людьми. Автор призывает граждан не обращаться за медицинской помощью от коронавируса и участвовать в массовых мероприятиях. В ходе мониторинга этот же ролик был выявлен на нескольких страницах в социальной сети «ВКонтакте».
В результате просмотра таких видеофайлов у граждан может сформироваться искаженное мнение о происхождении инфекционного заболевания и его опасности для жизни и здоровья.
Таким образом, в вышеуказанных материалах содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и безопасности.
По материалам прокуратуры Новосибирской области Генеральная прокуратура Российской Федерации на основании ч. 1 ст. 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной публикации, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ.
А вот над самой вакцинацией следовало бы задуматься. - Если вакцина была создана в такие короткие сроки, то наверняка у нее не было времени пройти достойные испытания на безвредность для человека. А позволить вкалывать в себя жидкость, неизвестно как действующую на каждого человека индивидуально - удел безбашенного человека.
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Отсюда вывод прорисовывается один - вакцина была готова уже задолго до всей этой театральной постановки с карантином и изоляцией от Ковид-2019.