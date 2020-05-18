Боятся чипирования от «искусственно выведенного коронавируса» ради контроля за людьми мошенники в Новосибирске

Прокуратура обнаружила фейковый ролик в интернете и обратилась в Роскомнадзор, чтобы пресечь распространение опасной для жизни людей информации.

Фейковые новости — уголовно наказуемое деяние

Прокуратура продолжает принимать меры к пресечению распространения недостоверных сведений о ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В ходе мониторинга сети Интернет прокуратура Железнодорожного района г. Новосибирска выявила недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений.»

На видеохостинге YouTube найдена видеозапись под названием «ВАКЦИНАЦИЯ пройдет в виде ЧИПИРОВАНИЯ! Смотрите пока не удалили». В видеоролике сообщается, что коронавирус является искусственно созданным с целью сокращения численности населения, проведения чипирования и введения тотального контроля над людьми. Автор призывает граждан не обращаться за медицинской помощью от коронавируса и участвовать в массовых мероприятиях. В ходе мониторинга этот же ролик был выявлен на нескольких страницах в социальной сети «ВКонтакте».

В результате просмотра таких видеофайлов у граждан может сформироваться искаженное мнение о происхождении инфекционного заболевания и его опасности для жизни и здоровья.

Таким образом, в вышеуказанных материалах содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и безопасности.

По материалам прокуратуры Новосибирской области Генеральная прокуратура Российской Федерации на основании ч. 1 ст. 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной публикации, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ.