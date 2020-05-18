СКР просит возбудить уголовные дела против 7 судей. В числе первых Римма Шатовкина из Новосибирска

ВККС решит, давать ли согласие на уголовное преследование семи судей по представлению Александра Бастрыкина

В следующую среду, 27 мая, Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит представления председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовных дел в отношении нескольких судей.

Первым рассмотрят представление в отношении судьи Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной. Её хотят привлечь к ответственности по ч. 2 ст. 286 УК («Превышение должностных полномочий»). Ранее портал «Право.ru» рассказывал, что в 2018 году Шатовкина узнала об обысках у замначальника управления по обеспечению деятельности мировых судей и рассказала об этом в письме и. о. губернатора региона.

Далее – судья в отставке Оренбургского областного суда Геннадий Петрухов. Председатель СКР просит дать согласие на возбуждение дела по ч. 1 ст. 264 УК («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). По этой же статье хотят привлечь судью Гагаринского райсуда Смоленской области в отставке Александра Сычева.

Как следует из повестки заседания ВККС, уголовному преследованию также может подвергнуться мировой судья в отставке судебного участка № 25 Нагатинского судебного района Москвы Светлана Самгина по ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК («Мошенничество», «Покушение на мошенничество», «Посредничество во взяточничестве»). В случае с мировым судьей судебного участка № 52 Жуковского судебного района Московской области Станиславом Крупиным речь идёт о п. «а» и «б» ч. 4 ст. 162 УК («Разбой»).

Бастрыкин просит согласия и на привлечение экс-судьи АС Ростовской области Светланы Мартыновой в качестве обвиняемой по уголовному делу, возбужденному по статьям о мошенничестве, подстрекательстве, фальсификации доказательств. Как сообщалось ранее, в 2018 году Ростовский областной суд признал Мартынову виновной в мошенничестве. Суд пришёл к выводу, что в 2011–2012 годах она получила от двух предпринимателей более 40 млн руб. за помощь в приобретении права на земельные участки сельскохозяйственного назначения в Кущёвском районе Краснодарского края, которые принадлежали Надежде Цапок, матери главаря так называемой кущевской банды Сергея Цапка. При этом Мартынова не выполнила обязательства и оформила землю на своих родных и знакомых. Женщину приговорили к семи годам колонии общего режима и штрафу в 500 000 руб. В феврале 2019 года Верховный суд признал приговор законным.

Судью Лискинского райсуда Воронежской области в отставке Евгения Капустина могут привлечь в качестве обвиняемого по делу, возбуждённому по ч. 1 ст. 264 УК. По информации портала «Блокнот. Воронеж», резонансное ДТП произошло в октябре 2018 года. Автомобиль Toyota RAV4, в котором находился Капустин, врезался в такси, ехавшее по главной дороге. После этого те, кто был в иномарке, якобы скрутили номера и покинули место происшествия до приезда ДПС, передает «Право.ру».