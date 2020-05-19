Когда сажать огурцы по лунному календарю в мае — июне 2020 года

В мае уже достаточно тепло и семена можно сеять сразу в грунт под пленочное укрытие.

Запрещенные для посевов и посадок дни: новолуние 21, 22, 23 мая и полнолуние 7 мая

В мае уже достаточно тепло и семена можно сеять сразу в грунт под пленочное укрытие.

Самые подходящие дни для посадки огурцов — 2, 3, 6, 15, 16, 17, 20, 25, 26, 30, 31 мая.

Запрещенные для посевов и посадок дни: новолуние 21, 22, 23 мая и полнолуние 7 мая.

Благоприятные дни для посева семян в мае

В мае 2020 года есть 4 дн, в которые категорически не стоит сеять огурцы

Посев семян огурцов по Лунному календарю в июне 2020 года

Сажать огурцы в июне рекомендуется 1, 2, 3, 4, 12, 13, 17, 18, 23, 30 июня.

Неблагоприятное время для любых посадок: новолуние 20, 21, 22 июня и полнолуние 5 июня.

Начало июня подходит для посева огурцов в открытый грунт

Источник: dachnyuchastok.ru