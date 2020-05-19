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Когда сажать огурцы по лунному календарю в мае — июне 2020 года

21:23 19.05.2020 Фото: pxhere.com
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В мае уже достаточно тепло и семена можно сеять сразу в грунт под пленочное укрытие.

Когда сажать огурцы по лунному календарю в мае июне 2020 года
Запрещенные для посевов и посадок дни: новолуние 21, 22, 23 мая и полнолуние 7 мая

В мае уже достаточно тепло и семена можно сеять сразу в грунт под пленочное укрытие.

Самые подходящие дни для посадки огурцов —  2, 3, 6, 15, 16, 17, 20, 25, 26, 30, 31 мая.

Запрещенные для посевов и посадок дни: новолуние 21, 22, 23 мая и полнолуние 7 мая.

Благоприятные дни для посева семян в мае 

Когда сажать огурцы по лунному календарю в мае июне 2020 года

В мае 2020 года есть 4 дн, в которые категорически не стоит сеять огурцы

 Посев семян огурцов по Лунному календарю в июне 2020 года

Сажать огурцы в июне рекомендуется 1, 2, 3, 4, 12, 13, 17, 18, 23, 30 июня.

Неблагоприятное время для любых посадок: новолуние 20, 21, 22 июня и полнолуние 5 июня.

Когда сажать огурцы по лунному календарю в мае июне 2020 года

Начало июня подходит для посева огурцов в открытый грунт

Источник: dachnyuchastok.ru

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От редакции

Садите огурцы рассадой или семечками в открытый грунт?

Аноним, 16 мая 2020 17:19
НВР:
Семена
Аноним, 17 мая 2020 08:38
НВР:
Сух ими семенами а пророщеными погибвли может ночью холодно влиялв
Татьяна, 17 мая 2020 11:52
Непонятки.... 20мая выделено зеленым в календаре а в тексте как неблагоприятный день
Аноним, 18 мая 2020 15:32
Это в июне вы посмотрели)-в мае можно
Аноним, 18 мая 2020 20:33
НВР:
в грунт
Аноним, 19 мая 2020 16:01
Это каждому решать в грунт или нет. Вон один засадил огурец в тесто,и не посмотрел по календарю когда надо
Дуся, 19 мая 2020 19:33
САЖАТЬ!!!! Слово садить не существует!!!!!
Гость, 19 мая 2020 19:58
Существует. Зависит от контекста. Можно, к примеру, садить в тюрьму.

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