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Бесплатно: Подайте уже сейчас объявление на доску сайта «Курьер.Среда.Бердск»

22:16 19.05.2020 Фото: www.freeimages.com
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Просим тех, кто постоянно пользуется доской объявлений, перезалить свои объявления. Или уже сейчас можете подать новое объявление – даже много объявлений на пока домен http://doska-kurer.ru/

Бесплатно: Подайте уже сейчас объявление на доску сайта «Курьер.Среда.Бердск»
Доска объявлений сайта «Курьер.Среда.Бердск» обновляется

Дорогие читатели в ближайшие дни мы переносим сайт https://do.kurer-sreda.ru/

Уже можно  подать свое объявление. 

Вы сможете бесплатно разместить объявления об услугах, продаже, покупке вещей, пропаже- поиске, а так же возвращаем – объявления о работе.

В ближайшее время мы сменим домен на  https://do.kurer-sreda.ru/ и введем плату за VIP-объявления.

Объявления могут добавлять только зарегистрированные пользователи. Письмо о подтверждении ссылки о регистрации на доске объявлений МОЖЕТ ПРИЙТИ в СПАМ – проверьте, если его не дождались в ящике.

Просим тех, кто постоянно пользуется доской объявлений, перезалить свои объявления – и это можно уже сделать прямо сейчас.

Если у вас есть вопросы – звоните +7(909) 532-95-38, Алина – можете задать вопросы, предложить рубрики и спросить, что не ясно.

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