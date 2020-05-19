Увеличит возраст дожития до накопительной пенсии Госдума: размер пенсии в 2021 году будет ниже, чем в 2020

Минтруд разработал законопроект «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2021 год». В соответствии с документом, со следующего года срок расчета выплаты накопительной части россиянам увеличится с 258 до 264 месяцев, или до 22 лет.

В России регулярно пересматривают размер пенсии

Месячная сумма накопительной пенсии граждан в 2021 году уменьшится по сравнению с 2020-м. Это произойдет в результате увеличения срока выплаты накоплений до 264 месяцев, или до 22 лет — то есть на шесть месяцев больше предыдущего срока. Такой законопроект разработал Минтруд. Как пояснили «Известиям» в ведомстве, это обусловлено данными Росстата об увеличении продолжительности жизни россиян. В Госдуме законопроект готовы поддержать только в «Единой России». Политики и эксперты отмечают, что пенсионная система несовершенна и сами в старости на нее не рассчитывают.

Плюс 30 месяцев

Минтруд разработал законопроект «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2021 год». В соответствии с документом, который есть в распоряжении «Известий», со следующего года срок расчета выплаты накопительной части россиянам увеличится с 258 до 264 месяцев, или до 22 лет. То есть на это время будет делиться вся сумма накоплений, которую граждане смогут начать получать с момента наступления пенсионного возраста (55 лет у женщин и 60 — у мужчин). Если речь идет, например, о сумме в 100 тыс. рублей, то ежемесячно выплата пенсионерам составит 378 рублей, в случае 1 млн — 3,78 тыс. рублей. В 2020 году эти суммы составили бы 387 рублей и 3,87 тыс. рублей соответственно.

«Показатель «ожидаемый период выплаты» используется при расчете только накопительной пенсии. Продолжительность ожидаемого периода ее выплаты ежегодно определяется федеральным законом на основании официальных статистических данных. В соответствии с произведенными на основании данных Росстата расчетами ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2021 год составит 264 месяца (22 года)», — пояснили «Известиям» в пресс-службе Минтруда.

В пояснительной записке к документу отмечается, что, согласно данным Федеральной службы госстатистики за 2019 год, численность мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет составила соответственно 919 675 и 1 027 283 человека. Так называемая ожидаемая продолжительность предстоящей жизни для достигших пенсионного возраста — 16,86 и 26,56 лет.

Как уточнили в ведомстве, риска в том, что граждане не успеют получить накопительную пенсию, нет. У россиян сегодня есть право забрать ее единовременно или передать по наследству, для чего нужно написать соответствующие заявления.

«На размер страховой пенсии размер накопительной части пенсии не влияет. Размер страховой пенсии устанавливается государством, исходя из стажа и размеров пенсионных отчислений гражданина», — отметили в пресс-службе ведомства.

При этом единовременная выплата накопительной части производится только при соответствии ряду критериев. Во-первых, это достижение пенсионного возраста. Во-вторых, общая величина накоплений при расчете на ежемесячную выплату должна составлять меньше 5% от назначенной гражданину страховой пенсии.

Срок выплат накопительных пенсий повышается ежегодно с 2016 года. За это время он вырос уже на 30 месяцев.

В думской фракции «Единой России» в Госдуме считают накопительную пенсионную систему в стране не очень эффективной, но тем не менее готовы поддержать законопроект Минтруда.

— Сама идея с накопительной пенсией была неудачной. Просто государство в этой ситуации выполняет свои обязательства. Поэтому сам подход, который демонстрирует Минтруд, разработавший этот законопроект, оправдан, — пояснил «Известиям» представитель партии, первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко.

По его мнению, граждане в любом случае смогут получить средства, которые они накопили, или же передать их своим наследникам.

Больной вопрос



В оппозиционных фракциях, напротив, уверены, что новый документ лишь способ сократить месячные выплаты.

— Создается опасность того, что сама доля накопительной пенсии уменьшится до критического минимума. Причем очевидно, что не все граждане доживают до цифр, указанных в документе. Поэтому вопрос о том, что все смогут получить свои деньги, на мой взгляд, не совсем однозначен. Кто-то, например, просто может не успеть написать завещание. От этой системы нам вообще надо отказаться, — считает первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов.

На эту же проблему обратил внимание и зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

— Чем больше этот период (ожидаемый период выплаты. — «Известия»), тем меньше накопительная пенсия, потому что накопленная сумма делится на число месяцев. Есть граждане, которые могут получить единоразовую выплату, но там есть свои условия. Если человек под них не попадает, он получает пенсию в течение своей жизни. Мы за это голосовать не будем, — заявил «Известиям» парламентарий.

Зампред фракции КПРФ Валентин Шурчанов уверен, что продолжительность жизни россиян не так высока, как указано в пояснительной записке к законопроекту. В среднем граждане страны живут 72,9 года, отметил депутат.

— Это очередной способ экономии денег, поэтому мы этот законопроект не поддержим. Дожить до 82 лет многим мужчинам сегодня нереально. Это мы видим по статистике, — заявил «Известиям» коммунист.

По данным Минздрава, в 2019 году продолжительность жизни в России достигла исторического максимума, составив в среднем у мужчин и женщин 73,4 года.

Критически оценивает пенсионную накопительную систему и глава Политической экспертной группы Константин Калачев, который заявил «Известиям», что сам он на пенсию в старости жить не рассчитывает. По его мнению, к законопроекту Минтруда люди отнесутся настороженно — этот вопрос для населения России по-прежнему очень больной.

Источник — «Известия«.