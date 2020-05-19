«Сходил дедушка в магазин»: Полицейские без масок и перчаток оштрафовали идущего за продуктами пенсионера за нарушение самоизоляции в Бердске

Нарушают режим самоизоляции пенсионеры Бердска. И на некоторых из них полицейские составляют административные протоколы.
Читательница «Курьер. Среда. Бердск» Елена Иванова стала очевидцем того, как сотрудники полиции остановили дедушку, идущего из магазина. И составили на него протокол.
По словам Елены Александровны, полицейские сами нарушили правила карантина: они были без масок, перчаток. Разговор с пенсионером происходил на близком расстоянии.
Бердчанка считает, что полицейские зря остановили пожилого человека, ведь он не праздно шатался по городу, а шел из магазина, где покупал продукты.
-Лучше бы приняли меры к подросткам, которые группами собираются каждый день и вечер на «старом универмаге» или к мамам с маленькими детьми, без масок гуляющим по городу и по магазинам, — отметила Елена Иванова.
Что думает о такой работе своих подчиненных начальник полиции Бердска Владимир Соколов — читайте подробности в ближайшее время.
Пока нет, да я их ещё и не встречал за это время... А дедушка был наверное для них самым безопасным вариантом, а протоколы ведь начальство требует от полицейских и надо что то делать... Вникают не в суть, а считают количество протоколов, за что и поплатился уже начальник ГУВД по НСО.
Когда что-то описывает вообще не сторона участие - уже подозрительно.
А то что в магазин можно ходить - и так давно известно.
Нет
Если дед был пьяный, ходил за водкой или начал им хамить, то тоже правильно сделали.
Если просто докопались до деда, то неправы.
Пока не останавливали, но обстановка уже напрягает, ещё неделя и пошло оно всё.
Представьте себя полиционером: деньги идут вне зависимости от твоей личной суеты, но для премии нужно прогнуться. Дедушка идёт, есть повод прогибаться? Нестыковочка выходит, уважаемая редакция.
Извиняйте, может в теле статьи что-то не совпадает с заголовком, но нет времени читать ниже заголовка.