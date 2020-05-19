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«Сходил дедушка в магазин»: Полицейские без масок и перчаток оштрафовали идущего за продуктами пенсионера за нарушение самоизоляции в Бердске

17:47 19.05.2020, Галина Панчева Фото: Елены Ивановой
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Бердчане возмущены, что сотрудники полиции составляют протоколы на пенсионеров, а не задерживают толпы подростков, гуляющих по городу.

Сходил дедушка в магазин: Полицейские без масок и перчаток оштрафовали идущего за продуктами пенсионера за нарушение самоизоляции в Бердске
Полицейский,остановивший пенсионера, был без перчаток и маски
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Сходил дедушка в магазин: Полицейские без масок и перчаток оштрафовали идущего за продуктами пенсионера за нарушение самоизоляции в Бердске

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Нарушают режим самоизоляции пенсионеры Бердска. И на некоторых из них полицейские составляют административные протоколы.

Читательница «Курьер. Среда. Бердск» Елена Иванова стала очевидцем того, как сотрудники полиции остановили дедушку, идущего из магазина. И составили на него протокол.

По словам Елены Александровны, полицейские сами нарушили правила карантина: они были без масок, перчаток. Разговор с пенсионером происходил на близком расстоянии.

Бердчанка считает, что полицейские зря остановили пожилого человека, ведь он не праздно шатался по городу, а шел из магазина, где покупал продукты.

-Лучше бы приняли меры к подросткам, которые группами собираются каждый день и вечер на «старом универмаге» или к мамам с маленькими детьми, без масок гуляющим по городу и по магазинам, — отметила Елена Иванова.

Что думает о такой работе своих подчиненных начальник полиции Бердска Владимир Соколов — читайте подробности в ближайшее время.

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От редакции

Вас останавливали на улице полицейские?

Аноним, 18 мая 2020 12:23
НВР:
Пока нет, да я их ещё и не встречал за это время... А дедушка был наверное для них самым безопасным вариантом, а протоколы ведь начальство требует от полицейских и надо что то делать... Вникают не в суть, а считают количество протоколов, за что и поплатился уже начальник ГУВД по НСО.
Иван, 18 мая 2020 17:15
одно слова Полиция
Аноним, 18 мая 2020 20:51
Они самоизолировались Не видел их на улице Только слышу каждый день одно и то же из рупоров на площади Горького
барабашка, 18 мая 2020 12:29
разгоните! надоели вечно орущие пьянсьвующие толпы малолеток орущие такими матами что уши сворачиваються! гулять разрешили! какие бесцельные прогулки могуь быть!!это раз! во вторых! масочный режим введен только в общественных местах!!! а на улице можно и без маски ходить уже писали же что представитель медицины обьяснил, что ношение маски на улице не имеет значения и лучше носить маску в общественном месте!
Гость, 18 мая 2020 20:05
Ни одного человека не оштрафовали за нахождение без маски на улице, да и за нахождение в магазине тоже, хотя там надо бы носить. С дедушкой ничего непонятно. А был ли дедушка? За что именно остановили, что составляли? Пока точных данных нет - дело темное, может он дорогу спрашивал.
Аноним, 18 мая 2020 12:39
один раз да.В центре.Сказала,что приезжала в аптеку,так как в аптеке по месту жительства цены на данные препараты заоблачные и нет препаратов определенного производителя
Аноним, 18 мая 2020 13:15
Думаю что либо искажение ситуации, либо вранье.
Когда что-то описывает вообще не сторона участие - уже подозрительно.
А то что в магазин можно ходить - и так давно известно.
Ива, 18 мая 2020 14:05
Сотрудники и администрация Бердска , вы лучше обратите внимание на дк "Родина", подростки толпами, все скамейки и площадь занята ими, также маты на все стороны, сигареты, обнимания. С таким отношением родителей этих болтающихся и руководства города, лучше б учились ходили.. Идёшь вечером в магазин, чтоб народу поменьше, а там толпы.. Или что происходит вечером никого не уже не интересует??
Пип, 19 мая 2020 08:50
Согласна. Живём рядом, сил нет. А ночью, так вообще, музыка и тусовки
Аноним, 18 мая 2020 14:36
Им только выпивших до наркологии возить и пенсионеров штрафовать.
Нурин, 18 мая 2020 18:21
Согласен
Аноним, 18 мая 2020 14:40
НВР:
Нет
Александр, 18 мая 2020 16:14
Я с 1 апреля ни одного полицейского не видел. Гаишники появлялись вдали, и всё. Гулять же разрешили, значит останавливать не имеют права, если соблюдается самоизоляция. А деда задержали специально, т.к. он наплевал на все запреты, и не хочет помирать в 4 стенах без прогулок и свежего воздуха.
Житель, 19 мая 2020 09:24
Гулять разрешили, но не всем. Для граждан старше 65 лет режим самоизоляции сохраняется
Пассажир, 18 мая 2020 16:29
Правильно деда оштрафовали. Но и полицию тоже штрафануть надо, а так как нарушают при исполнении - то в десятикратном размере
Аноним, 18 мая 2020 16:44
Им надо было поймать участника ВОВ бывшего партизана.
житель, 18 мая 2020 16:46
Органы внутренние,они если где преступник да если вооружён меньше чем взвод не приезжают в бронниках,касках. Ну а пенсионер престарелый -это как раз для двоих из органов внутренних дел,с дедом то они зараз справятся.
Аноним, 18 мая 2020 16:49
"мамашек с детьми" штрафовать? если не кому в магазин идти? вот и приходится с двумя детьми переться, на старшую (5 лет) маску можно одеть, а вот на ребенка 1,5 лет как? Оставить не с кем, муж до поздна на работе, вечером уже в магазине нет ни молока, ни хлеба.
Аноним, 18 мая 2020 16:53
Если дед "контактный", т.е. входил в круг общения с больным, то правильно, что оштрафовали.
Если дед был пьяный, ходил за водкой или начал им хамить, то тоже правильно сделали.
Если просто докопались до деда, то неправы.
Аноним, 18 мая 2020 16:55
Опять же составили протокол, это ещё не значит оштрафовали. Может быть предупреждение или профилактическая беседа.
Аноним, 18 мая 2020 16:59
"А был ли мальчик..." За поход в магазин не штрафуют или информация в корне не верна… Страшных историй про полицию придумать можно много, но соответствуют ли они действительности.
Гагарин, 19 мая 2020 15:20
Видео, которые пачками есть на ютубе и появляются каждый день тоже придуманы? Смешной вы человек.
Аноним, 18 мая 2020 17:46
Полициям давно уже нужно заглянуть на косу.Там много пьяных компаний, все без масок. На въезде на косу справа за металическим забором находится павильон в котором все выходные пьянки и песни , там же имеются так называемые "ну- мера мимо проходить с детьми стыдно. Точно также соблюдается режим на Башне которая принадлежит. Хозяину городо голубеву . Администрация , полицаи и все другие - вы куда смотрите, а рапортуете наверх что все под контролем. Если в течении двух дней не прихлопните этот бардель видео и фото будет выложено в ютубе и социальных сетях. Пусть вся планета видит что вы позорники творите.
Аноним, 18 мая 2020 18:24
:"Подходит презжий мужик к полицаю,спрашивает;в вашем городке бандиты-гопники есть,тот отвечает,ты что думаешь,еслиб они у нас были я бы тут стоял..."Деды легкая "добыча",их можно дрючить по полной...А главное самооценку повышать.
Аноним, 18 мая 2020 18:34
Как интересно... Когда фото сделано? Ни одного листочка на кустах и деревьях, фигуранты тепло одеты... Начало апреля? Тогда почему только сейчас опубликовали? Снимали из окна через дорогу? Откуда уверенность, что дедушку "приняли" за поход в магазин? Ерунда, короче, за уши притянутая...
AlexAm, 18 мая 2020 21:52
Спасибо что обратили внимание на устаревшее фото, а то тоже не понял с чего какие штрафы - учитывая что сейчас свободно можно ходить до двух человек или семьей. И маски на улицы не требуются и даже не рекомендуются
Аноним, 18 мая 2020 19:18
Нашим дурочкам тоже хочется беспределить??? Дуркуют черти!
Аноним, 18 мая 2020 20:08
Оттянитесь на дедах мальчики"контрстрайк",ума не надо,чести ноль...
Аноним, 18 мая 2020 20:13
НВР:
Пока не останавливали, но обстановка уже напрягает, ещё неделя и пошло оно всё.
Аноним, 18 мая 2020 22:10
Странная новость. На улице разрешено находиться без маски. За что штраф? А про мам с детьми прям бесит уже. Ну прямо всем мамы с детками поперек горла, хоть какую тему возьми, везле они мешают- на улице, в магазине, в транспорте. Теперь вот дети без намордников помешали.
Аноним, 18 мая 2020 22:44
Прям по Станислвскому: не верю! Это про заголовок.
Представьте себя полиционером: деньги идут вне зависимости от твоей личной суеты, но для премии нужно прогнуться. Дедушка идёт, есть повод прогибаться? Нестыковочка выходит, уважаемая редакция.
Извиняйте, может в теле статьи что-то не совпадает с заголовком, но нет времени читать ниже заголовка.
Аноним, 19 мая 2020 08:45
Полиции надо помнить, что они наследники милиции («милые лица»- по Задорному). Чтобы народ не шарахался от них, а видел в них помощников и защитников. Из комментариев мы видим, что правда выплывает на поверхность. Кое-кому есть над чем задуматься и подвести итоги, а то итоги подведут их.
Аноним, 19 мая 2020 11:10
А теперь как?ПОЛНЫЕ ЛИЦА?!
Аноним, 19 мая 2020 10:39
Может быть объявить фото-охоту на полицейских без масок и перчаток и выкладывать их фото в Роскомнадзор для последующего штрафования?
Аноним, 19 мая 2020 12:32
Только пусть попробуют!

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