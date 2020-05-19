«Сходил дедушка в магазин»: Полицейские без масок и перчаток оштрафовали идущего за продуктами пенсионера за нарушение самоизоляции в Бердске

Бердчане возмущены, что сотрудники полиции составляют протоколы на пенсионеров, а не задерживают толпы подростков, гуляющих по городу.

Полицейский,остановивший пенсионера, был без перчаток и маски

Нарушают режим самоизоляции пенсионеры Бердска. И на некоторых из них полицейские составляют административные протоколы.

Читательница «Курьер. Среда. Бердск» Елена Иванова стала очевидцем того, как сотрудники полиции остановили дедушку, идущего из магазина. И составили на него протокол.

По словам Елены Александровны, полицейские сами нарушили правила карантина: они были без масок, перчаток. Разговор с пенсионером происходил на близком расстоянии.

Бердчанка считает, что полицейские зря остановили пожилого человека, ведь он не праздно шатался по городу, а шел из магазина, где покупал продукты.

-Лучше бы приняли меры к подросткам, которые группами собираются каждый день и вечер на «старом универмаге» или к мамам с маленькими детьми, без масок гуляющим по городу и по магазинам, — отметила Елена Иванова.

Что думает о такой работе своих подчиненных начальник полиции Бердска Владимир Соколов — читайте подробности в ближайшее время.