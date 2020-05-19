Доплаты на 112 млн рублей за борьбу с коронавирусом получили все медики области, заявил губернатор

Президентом и Правительством России была поставлена задача – за 16-17 мая произвести перерасчёт стимулирующих выплат медработникам, которые работают с больными коронавирусной инфекцией, независимо от отработанного в апреле времени.

Общий объём финансовых ресурсов, направленный на выплаты медработникам за апрель 2020 года, составляет 112 млн рублей

Губернатор Андрей Травников в рамках оперативного совещания Правительства Новосибирской области обратил особое внимание на своевременность и полноту выплат медицинским работникам, противостоящим распространению коронавирусной инфекции.

В связи со внесёнными по Поручению Президента России изменениями в постановление Правительства РФ о стимулирующих выплатах от 15 мая 2020 года, в минувшие выходные министерство здравоохранения региона совместно с медицинскими организациями Новосибирской области осуществило доначисление стимулирующих выплат всем категориям медицинских работников, которые определены данным постановлением.

Андрей Травников напомнил, что Президентом и Правительством России была поставлена задача – за 16-17 мая произвести перерасчёт стимулирующих выплат медработникам, которые работают с больными коронавирусной инфекцией, независимо от отработанного в апреле времени.

Глава региона отметил: «Медики, которые в апреле работали больше, кто-то на полторы ставки, беспокоятся – не будут ли проведены корректировки и не будут ли снижены суммы выплат, которые они получили в апреле за переработку? Первое: эти выплаты необходимо сохранить. Второе: за май все выплаты надо обеспечить так же, как за апрель. Если для этого нужно привлечь средства областного бюджета – просьба к министру финансов и налоговой политики региона Виталию Голубенко – присоединиться к решению задачи. Те медики, которые берут на себя наибольшую нагрузку, работают с переработкой, должны в мае получить столько же, сколько они получили в апреле», – подчеркнул Губернатор.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов в ходе совещания доложил Губернатору о том, что 18-го мая все выплаты должны быть осуществлены и все средства перечислены медработникам.

Напомним, что ранее Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о стимулирующих выплатах медикам, задействованным в борьбе с коронавирусом.

Министерство здравоохранения Новосибирской области оперативно отрабатывает каждую поступающую жалобу по вопросам стимулирующих выплат медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией, а также каждое обращение пациентов по поводу качества оказания медицинской помощи. Для оперативного реагирования на поступающие жалобы, связанные со стимулирующими выплатами, минздрав организовал горячую линию: 238-63-00, 238-63-01, 238-63-02.

Общий объём финансовых ресурсов, направленный на выплаты медработникам за апрель 2020 года, составляет 112 млн рублей. Сейчас готовится заявка на июнь по выплатам за май.

Источник: nso.ru