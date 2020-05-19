19.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Доплаты на 112 млн рублей за борьбу с коронавирусом получили все медики области, заявил губернатор

09:00 19.05.2020 Фото: pexels.com
0

Президентом и Правительством России была поставлена задача – за 16-17 мая произвести перерасчёт стимулирующих выплат медработникам, которые работают с больными коронавирусной инфекцией, независимо от отработанного в апреле времени.

Доплаты на 112 млн рублей за борьбу с коронавирусом получили все медики области, заявил губернатор
Общий объём финансовых ресурсов, направленный на выплаты медработникам за апрель 2020 года, составляет 112 млн рублей
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Доплаты на 112 млн рублей за борьбу с коронавирусом получили все медики области, заявил губернатор

Выявлены три новых зараженных COVID-19 в Бердске 19 мая: — это две женщины 22 года и 54 года, мужчина 65 летДоплаты на 112 млн рублей за борьбу с коронавирусом получили все медики области, заявил губернаторЕщё 1223 новостей

Губернатор Андрей Травников в рамках оперативного совещания Правительства Новосибирской области обратил особое внимание на своевременность и полноту выплат медицинским работникам, противостоящим распространению коронавирусной инфекции.

В связи со внесёнными по Поручению Президента России изменениями в постановление Правительства РФ о стимулирующих выплатах от 15 мая 2020 года, в минувшие выходные министерство здравоохранения региона совместно с медицинскими организациями Новосибирской области осуществило доначисление стимулирующих выплат всем категориям медицинских работников, которые определены данным постановлением.

Андрей Травников напомнил, что Президентом и Правительством России была поставлена задача – за 16-17 мая произвести перерасчёт стимулирующих выплат медработникам, которые работают с больными коронавирусной инфекцией, независимо от отработанного в апреле времени.

Глава региона отметил: «Медики, которые в апреле работали больше, кто-то на полторы ставки, беспокоятся – не будут ли проведены корректировки и не будут ли снижены суммы выплат, которые они получили в апреле за переработку? Первое: эти выплаты необходимо сохранить. Второе: за май все выплаты надо обеспечить так же, как за апрель. Если для этого нужно привлечь средства областного бюджета – просьба к министру финансов и налоговой политики региона Виталию Голубенко – присоединиться к решению задачи. Те медики, которые берут на себя наибольшую нагрузку, работают с переработкой, должны в мае получить столько же, сколько они получили в апреле», – подчеркнул Губернатор.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов в ходе совещания доложил Губернатору о том, что 18-го мая все выплаты должны быть осуществлены и все средства перечислены медработникам.

Напомним, что ранее Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о стимулирующих выплатах медикам, задействованным в борьбе с коронавирусом.

Министерство здравоохранения Новосибирской области оперативно отрабатывает каждую поступающую жалобу по вопросам стимулирующих выплат медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией, а также каждое обращение пациентов по поводу качества оказания медицинской помощи. Для оперативного реагирования на поступающие жалобы, связанные со стимулирующими выплатами, минздрав организовал горячую линию: 238-63-00, 238-63-01, 238-63-02.

Общий объём финансовых ресурсов, направленный на выплаты медработникам за апрель 2020 года, составляет 112 млн рублей. Сейчас готовится заявка на июнь по выплатам за май.

Источник: nso.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А вы получили доплату?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Нетрезвый водитель Toyota догнал и "припечатал" другую Toyota на светофоре в Бердске
09:15 19-05-2020
Нетрезвый водитель Toyota догнал и
БердскВыявлены три новых зараженных COVID-19 в Бердске 19 мая: - это две женщины 22 года и 54 года, мужчина 65 лет
09:10 19-05-2020
Выявлены три новых зараженных COVID-19 в Бердске 19 мая: - это две женщины 22 года и 54 года, мужчина 65 лет
Доплаты на 112 млн рублей за борьбу с коронавирусом получили все медики области, заявил губернатор
09:00 19-05-2020
Доплаты на 112 млн рублей за борьбу с коронавирусом получили все медики области, заявил губернатор
«Милан-Текстиль»: Шторы и покрывала
08:45 19-05-2020
«Милан-Текстиль»: Шторы и покрывала
БердскСолнце облюбовало нас: в Бердске +26, по области до +33 тепла 19 мая
08:42 19-05-2020
Солнце облюбовало нас: в Бердске +26, по области до +33 тепла 19 мая
Запрещенные дни для посадочных работ в мае 2020 года по лунному календарю 8
08:24 19-05-2020
Запрещенные дни для посадочных работ в мае 2020 года по лунному календарю
Гороскоп на неделю с 18 по 24 мая расскажет, кого ждет энергичная неделя, а у кого не останется сил
08:21 19-05-2020
Гороскоп на неделю с 18 по 24 мая расскажет, кого ждет энергичная неделя, а у кого не останется сил
Увеличит возраст дожития до накопительной пенсии Госдума: размер пенсии в 2021 году будет ниже, чем в 2020 7
22:16 18-05-2020
Увеличит возраст дожития до накопительной пенсии Госдума: размер пенсии в 2021 году будет ниже, чем в 2020
Рыбу-монстра в 12 кг поймал рыбак в Алтайском крае. Посмотри фото! 4
22:15 18-05-2020
Рыбу-монстра в 12 кг поймал рыбак в Алтайском крае. Посмотри фото!
СКР просит возбудить уголовные дела против 7 судей. В числе первых Римма Шатовкина из Новосибирска 2
22:13 18-05-2020
СКР просит возбудить уголовные дела против 7 судей. В числе первых Римма Шатовкина из Новосибирска