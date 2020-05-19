Гороскоп на неделю с 18 по 24 мая расскажет, кого ждет энергичная неделя, а у кого не останется сил

Вот уже наступает 21-я неделя 2020 года, и длиться она будет с 18 по 24 мая. Согласно гороскопу на этот период, представители всех зодиакальных знаков смогут сохранить прекрасную физическую форму. Энергии и обаяния будет очень много. Узнайте, что ждет ваш знак!

Удача будет сопутствовать всем, кто развивает свое дело, и можно смело подписывать договор, а также есть высокие шансы получить влиятельного покровителя

Овен. Спокойствие в течение этой недели будет сохраняться благодаря стабильному эмоциональному состоянию. Удача будет сопутствовать благодаря умению представителей знака выходить из затруднительных ситуаций. Любимый человек окажет поддержку, благодаря этому можно будет преодолеть некоторые трудности.

Телец. Люди, которые родились под таким сочетанием звезд, в этот период могут ощутить, что сил совсем не осталось. Творческая деятельность будет плохо удаваться, а также можно не ожидать большого успеха в решении вопросов, связанных с профессиональной деятельностью. В любовных отношениях могут возникать трудности и разногласия. Положительные эмоции будут от общения с родными и близкими людьми.

Близнецы. Есть большая вероятность того, что произойдут серьезные изменения в жизни у представителей данного знака. Они могут быть хорошими и не очень. Может возникнуть желание пойти на риск из-за цели, которая не совсем ясна для того, чтобы удовлетворить свои потребности. Из-за этого окружающие будут в недоумении. Появится большое желание работать. В любовных отношениях могут произойти разочарования.

Рак. На протяжении этой недели положительный результат будет от салонов красоты. Можно смело менять имидж. С острыми предметами лучше сохранять предельное внимание, так как есть высокий шанс получить травму. С деньгами лучше обращаться осторожно, и желательно не занимать и не давать в долг. Сон, который приснился на этой неделе, может исполниться.

Лев. Для представителей данного знака наступил благоприятные период. Есть шанс получить выгодные предложении по работе, и можно будет наладить отношения со второй половинкой или встретить ее. Вся неделя будет пропитана романтикой.

Дева. Этот период идеально подходит для того, чтобы впустить в свою жизнь перемены. Могут возникать ситуации, которые потребуют демонстрации всех своих умений или талантов, и не стоит бояться этого делать, ведь в скором времени будет результат.

Весы. Представителям знака необходимо заняться своими делами. Для поддержания здоровья стоит гулять на свежем воздухе. Стоит больше времени уделять своим родным, благодаря этому отношения станут намного лучше.

Скорпион. Благоприятный период для того, чтобы поговорить с начальством или коллегами по работе. Можно также смело отправляться в государственные учреждения, так как удастся решить все имеющиеся вопросы. Благоприятный исход дел будет положительно сказываться на финансах.

Стрелец. Представители знака считают себя успешными, когда счастлива их семья. Чтобы не впасть в меланхолию, необходимо как можно больше времени проводить с домочадцами и устроить веселые игры. Прекрасное время для того, чтобы увеличить семью.

Козерог. В начале недели получится сделать очень многое, удастся выполнить многие дела, но стоит помнить о том, что необходимо отдыхать. Есть вероятность того, что поступит предложение о смене деятельность, но стоит все хорошо обдумать и не принимать скоропалительных решений. Перед тем как взяться за что-то новое, необходимо получить поддержку влиятельных людей.

Водолей. В течение этих семи дней у представителей знака будет ощущение того, что все задачи переложили именно на них. Не стоит бояться просить о помощи. Могут поступить предложения об участии в мероприятиях, которые кажутся сомнительными, и не стоит на это соглашаться.

Рыбы. В этот период эмоции могут противоречить друг другу, и с этим будет достаточно сложно справиться. Будет возникать ощущение полной готовности выполнить все поставленные задачи, но также будет ощущаться какое-то сопротивление в реализации планов. Чтобы решить рабочие вопросы, придется приложить немало усилий. Стоит уделять внимание сначала одной задаче, а затем приступать к выполнению следующей.

Источник: rsute