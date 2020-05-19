Паника, страх, и желание жить: как с подозрением на COVID-19, пневмонией и горячкой попала в пульмонологию Искитима жительница Бердска

Как идти в поликлинику с температурой? Не могу сбить жар — такого у меня никогда не было, — рассказала Наталья Александровна. Ее родных тоже заставили сделать рентген и сдать анализы.

Фельдшер скорой помощи сразу заподозрил у бердчанки воспаление легких

Угораздило подхватить воспаление легких в разгар коронавируса 40-летней жительнице Бердска Наталье Александровне.

Неделю не могла сбить температуру

-В 20 числах апреля у меня поднялась температура. Я позвонила на работу, начальница мне сказала, чтобы я оставалась дома и вызывала врача. Мол, сейчас ходит коронавирус, нужно быть осторожнее. Приехал участковый терапевт, осмотрела меня, сказала, что есть небольшое покраснение горла. Оставила на неделю дома, выписала противовирусные. Все время принимала лекарства, но температура не снижалась, держалась 37, 3 — 37, 7. Пришло время идти на прием к доктору. Но как идти в поликлинику с температурой? И у самой уже паника: что-то не так, ведь не могу сбить жар — такого у меня никогда не было, — рассказала 18 мая «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Александровна.

Врача вызвать на дом не удалось. Вечером приехала скорая помощь. Фельдшер провела осмотр. У бердчанки не было ни кашля, ни насморка, ни болей. Предположила воспаление легких. Поэтому предложила ей немедленно отправиться на «скорой» в больницу в Микрорайоне. Там пациентке сделали рентген и повезли в пульманологическое отделение бердской горбольницы, где поставили диагноз «пневмония».

Слава Богу, не коронавирус

— Меня поставили перед фактом — едем в Искитимскую больницу. Позвонила маме, чтобы та на следующий день привезла мне все необходимое. Доставили меня в Искитим. В приемном покое узнала, что у них в этот день был небывалый наплыв пациентов — более 30 больных поступили в разные отделения. Меня определили в палату, где находилась еще одна женщина с воспалением легких. Этим же вечером меня осмотрели, взяли анализы, сделали кардиограмму и начали лечить. Это были ингаляции и внутривенные уколы. На третий день взяли анализ на коронавирус. В больнице был страх подхватить COVID-19, тем более, что из нашего отделения двоих пациентов с подозрением на коронавирус увезли в Новосибирск. Но слава Богу, анализ на инфекцию у меня был отрицательный. Между тем, маму и сына заставили сделать рентген и сдать анализы. У них все было в порядке. Здоровы, — поделилась бердчанка.

На старушку пневмония «напала» дома

Наталья отметила, что даже и не думала, что получит в больнице «полный спектр медицинских услуг». Искитимские врачи и медсестры оказались на высоте не только как профессионалы, но и как добросердечные люди. Не было проблем с лекарственными препаратами и обследованием. К тому же, пациентов неплохо кормили, что было особенно важно для тех, кто приехал из других районов области. Им никто не мог привезти «передачки».

— Пациентов с воспалением легких было много. И из Бердска, и из Искитима. Были из Мошково и других населенных пунктов области. К нам в отделение привезли 84-летнюю старушку. Она рассказывала, что в период самоизоляции даже не выходила из дома. Как подхватила пневмонию — непонятно. Впрочем, среди заболевших были пациенты разных возрастов.

Квашенная капуста в больнице деликатес

Наталья с улыбкой вспоминает, что в больнице они никогда не были голодными, но очень не хватало простой домашней пищи. Поэтому когда Наташина мама привезла квашенной капусты и маринованных огурчиков с картофелем, то эти «деликатесы» с большим удовольствием уминала вся палата, в которой к тому времени лежало уже четверо больных.

На днях Наталью выписали домой. Больничный продлили. Предстоит пройти некоторые обследования. Но Наталья счастлива, что самое страшное, коронавирус, ее миновал.