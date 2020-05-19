Как получить кредитные каникулы и доказать снижение дохода на 30% в Бердске? Чек-лист

Важно помнить, что обмануть банк не удастся: он одобрит отсрочку, а потом насчитает штрафы, если вы не все деньги учли в доходах. При этом проценты за время кредитных каникул все равно капают. Да и сам кредит за полгода никуда не денется.

Доходы в самоизоляцию из-за коронавируса у многих россиян упали

Отсрочка по потребительским кредитам в период снижения доходов из-за коронавируса — одна из мер поддержки по инициативе президента Путина. Но практика показала, что так называемые кредитные каникулы не более чем на полгода предоставляют не всем и не на все займы. Попробуем разобраться, кому и на каких условиях дадут отсрочку.

Кредитными каникулами может воспользоваться заемщик, если у него:

Кредитный договор оформлен до 3 апреля 2020 года.

Доход за месяц до месяца обращения снизился минимум на 30% по сравнению со среднемесячным доходом 2019 года.

Сумма кредита не больше лимита, установленного правительством (автокредит — не более 600 тыс. рублей, потребительский — 250 тыс., кредитная карта — 100 тыс. рублей; это полный кредит, а не остаток).

Одновременно не используются ипотечные каникулы.

Заявление о кредитных каникулах подано до 30 сентября 2020 года.

Как посчитать снижение дохода

Среднемесячный доход считают по установленной методике: зарплату, пенсию, материальную помощь, компенсацию за отпуск, премии, авторские вознаграждения, больничные и другие выплаты за 2019 год делят на количество месяцев, когда они были.

Если в 2019 году месяцев с доходом было больше пяти, то исключают два месяца с самым высоким и два месяца с самым низким доходом.

Среднемесячный доход 2019 года нужно сравнивать с доходом в месяце, который был до месяца обращения за кредитными каникулами. Например, если обратиться в мае, нужно подтвердить, что доход на 30% снизился в апреле. Если же доход упал в мае, то за льготами можно обратиться только в июне.

Для подтверждения снижения дохода нужно предоставить:

Справку о доходах по форме 2-НДФЛ за текущий и 2019 годы.



Выписку из центра занятости о регистрации в качестве безработного.Листок нетрудоспособности в связи с болезнью или декретом на срок не менее месяца.Справка о доходах самозанятого.Другие документы, например о подработках в 2019 году. Если были подработки и пенсия, а весной 2020-го осталась только пенсия, это может дать право на отсрочку.

На что обратить внимание

— Обращаем внимание, что доход должен быть официальный и подтвержденный, — акцентировали «Курьер. Среда. Бердск» в банке «Левобережный», отметив, что ранее кредитной организации было достаточно «доходной» справки по форме банка. — Обязательно требуется справка 2-НДФЛ, которую можно получить в бухгалтерии своей организации, за 2019 год и месяц, предшествующий подаче заявления.

Как рассказали в «Левобережном», бердчане активно подавали заявления на кредитные каникулы в апреле. Но в марте они получали полную зарплату, поэтому отсрочка им не положена. Или ею можно воспользоваться позже.

— Заявок достаточно много. Но не все обращают внимание на то, что федеральный закон о кредитных каникулах имеет ограничения по максимальным суммам кредита: автокредит — 600 тыс. рублей, потребительский — 250 тыс., кредитная карта — 100 тыс. рублей. И это не остаток на момент каникул, а первоначальная сумма кредита. Только эти виды кредита попадают под каникулы. И мы всем обязательно говорим: если в течение 90 дней вы не предоставите документальное подтверждение снижения дохода на 30%, то вы попадете на просрочку, вам включат штрафные санкции. Мы это объясняем, люди иногда нервничают. Но мы не заинтересованы в том, чтобы человек испортил себе кредитную историю, попав на три месяца просрочки. Как правило, кредитные каникулы мы одобряем. Но клиентам следует сначала взвесить свои возможности.

100-процентная уверенность или кабала



Обмануть кредитную организацию не получится. Только себе дороже. Банк сможет все проверить, например, по данным о доходах, которые есть у ФНС, соцстраха или Пенсионного фонда. Или даже по движениям средств на счетах заемщика, если есть зарплатная карта.

Если по документам снижение дохода меньше 30% или какой-то доход случайно не учтен, банк откажет заемщику в предоставлении каникул. Причем по закону разбираться с доходами можно довольно долго, а при отказе каникулы аннулируются с первого дня отсрочки. То есть появляются просроченные платежи за все время каникул. И на эти платежи можно начислить неустойку и штрафы по договору. Это законное право банка.

При обращении за кредитными каникулами очень важно быть абсолютно уверенным в снижении дохода на указанную в законе величину — более чем на 30%. Иначе можно получить отказ и потерять деньги из-за неустойки. Причем об отказе станет известно спустя какое-то время, а неустойку начислят с первого дня просрочки.

Например, заемщик посчитал зарплату за 2019 год, сравнил ее с доходом за апрель — снижение вроде бы составило 35%. Он обратился за отсрочкой и перестал вносить платежи с 18 мая. Но при проверке выяснилось, что в 2020 году он получал еще больничные, матпомощь при рождении ребенка и выплату от подработки. А при увольнении ему заплатили компенсацию за неиспользованный отпуск. Получилось, что снижение дохода составило 23%. То есть права на кредитные каникулы нет. Банк может разобраться в этом только в июне — и законно начислит штраф и неустойку за два месяца просрочки.

Заплатить придется все и с процентами

Если при проверке право на отсрочку подтверждено, то во время каникул заемщик имеет право ничего не платить банку. Но отсроченные суммы нужно будет погасить позже и с учетом начисленных процентов.

Имейте в виду, что кредитные каникулы — это не беспроцентная отсрочка. Все 6 месяцев (или меньше) банк будет начислять проценты. Они за льготный период будут копиться, и потом их все равно придется погашать. Все это увеличивает итоговую переплату по кредиту.

Пример

Заемщик взял потребительский кредит на 200 тыс. рублей и решился на каникулы. Банк продолжит начислять проценты по льготной ставке, скажем, 11%. В итоге за время каникул накопится 11 тыс. рублей дополнительных процентов. После же каникул кредитный договор действует на прежних условиях, накопившиеся суммы придется выплатить после погашения потребительского кредита частями. Таким образом, срок кредита тоже вырастет.

Аналогично действуют каникулы по кредитной карте. По окончании каникул банк пришлет уточненный график: когда и сколько вносить. Важно помнить: когда каникулы закончатся, кредит никуда не денется.

Если заемщик не вносит платежи во время одобренных кредитных каникул, ему не начислят неустойку за просрочку. Но начисленные ранее штрафы останутся и их придется погашать.

Новые штрафы и неустойки начислять не будут, а проценты — да. Во время каникул банк не имеет права требовать досрочного погашения кредита и обращать взыскание на залог. Кредитные каникулы можно закончить в любое время по желанию или вносить платежи даже во время отсрочки. Тогда они пойдут на погашение основного долга и получится сэкономить на процентах.